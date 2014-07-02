Nettoyant pour moquettes et capitonnages RM 519, 1l
Détergent liquide avec formule à séchage rapide pour nettoyage d'appoint. Convient aux moquettes, tapis, tissus d'ameublement, sièges auto etc.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|1
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|6
|Poids (kg)
|1
|Poids emballage inclus (kg)
|1,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|90 x 90 x 215
Vidéos
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Moquettes
- Tissu d'ameublement
- Sièges de voiture