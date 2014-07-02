Nettoyant pour moquettes et capitonnages RM 519, 1l

Détergent liquide avec formule à séchage rapide pour nettoyage d'appoint. Convient aux moquettes, tapis, tissus d'ameublement, sièges auto etc.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 1
Unité d’emballage (Pièce(s)) 6
Poids (kg) 1
Poids emballage inclus (kg) 1,2
Dimensions (L × l × h) (mm) 90 x 90 x 215
Vidéos
Domaines d'utilisation
  • Moquettes
  • Tissu d'ameublement
  • Sièges de voiture