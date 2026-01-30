Injecteur / extracteur SE 5 Car
L'injecteur-extracteur SE 5 nettoie les surfaces textiles comme les tapis ou les capitonnages en tout confort et en profondeur jusqu'au cœur des fibres pour une propreté hygiénique. Idéal pour les familles, les personnes souffrant d'allergies et les foyers avec des animaux.
Rencontre entre nettoyage jusqu'au cœur des fibres, confort ergonomique et multifonctionnalité : l'injecteur-extracteur SE 5 au design traîneau attractif garantit une propreté hygiénique sur une multitude de surfaces textiles comme les moquettes, les capitonnages et les meubles capitonnés, les paillassons, les escaliers revêtus de moquette, les matelas, les tapisseries et les sièges de voiture. En effet, la technologie d'injection-extraction Kärcher éprouvée offre un résultat de nettoyage optimal : de l'eau courante propre et le nettoyant pour moquettes RM 519 de Kärcher sont injectés profondément dans les surfaces textiles grâce à la pression puis aspirés en même temps que la saleté détachée – l'idéal pour les familles, les personnes souffrant d'allergies et les foyers avec des animaux. Le SE 5 est un produit multifonction 3 en 1 qui peut également être utilisé comme aspirateur eau et poussières à part entière grâce à son vaste éventail d'accessoires. Autres équipements : système à deux réservoirs avec réservoirs d'eau propre et d'eau sale amovibles, poignée de transport ergonomique pour un transport facile et support pratique pour les accessoires sur l'appareil. Après l'utilisation, l'appareil se nettoie facilement pour une longue durée de vie du produit.
Caractéristiques et avantages
Technologie Kärcher éprouvée pour un résultat de nettoyage optimalNettoyage des surfaces textiles jusqu'au cœur des fibres. Nettoyage sans efforts et rapide grâce à la technologie d'injection-extraction efficace. Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles.
Système à deux réservoirs pratiqueDeux réservoirs séparés pour l'eau propre et l'eau sale avec poignée de transport. Retrait et vidage pratiques du réservoir d'eau sale sans contact avec la saleté.
Flexible 2 en 1 ultra soupleFlexible d'injection intégré pour un niveau de confort élevé pendant le nettoyage. Long flexible d'aspiration ultra souple pour un nettoyage en tout confort. Poignée avec fonction de blocage pour une injection prolongée lors du nettoyage des surfaces textiles étendues.
Produit multifonction 3 en 1
- Utilisable de manière polyvalente pour l'injection-extraction sur les surfaces textiles ainsi que pour l'aspiration des moquettes et des sols durs humides et secs à l'aide des accessoires adéquats.
Accessoires ergonomiques pour l'injection-extraction, l'aspiration de surfaces humides et sèches
- Fixation et détachement faciles des accessoires en un clic.
- Utilisation confortable du suceur de lavage pour sol ergonomique sur les moquettes étendues.
- Utilisable de manière polyvalente grâce à son vaste éventail d'accessoires pour l'aspiration de surfaces humides et sèches, comme le suceur pour sol commutable pour l'aspiration de poussières, et compatible avec un grand choix d'accessoires pour aspirateurs eau et poussières.
Possibilités de rangement pratiques pour les accessoires
- Les accessoires et le flexible d'injection/d'extraction se placent proprement sur l'appareil. Ainsi, tout est bien rangé et toujours à portée de main sur le lieu d'utilisation.
Nettoyage confortable avec le filtre plissé plat
- Aspiration en continu des surfaces humides et sèches, sans avoir à interrompre le travail pour changer de filtre.
- Aspiration de poussières en profondeur avec un bon ramassage de la poussière.
- Trappe à filtre séparée pour un retrait pratique et rapide du filtre sans contact avec la saleté.
Design attractif avec larges boutons et verrouillage pratique tournant.
- Pour un maniement facile.
Poignée de transport ergonomique
- Permet un transport confortable de l'injecteur-extracteur.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1000
|Largeur de travail (mm)
|88
|Contenu du réservoir d'eau propre (l)
|4
|Contenu du réservoir d'eau sale (l)
|4
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Câble d'alimentation (m)
|6
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|7,5
|Poids emballage inclus (kg)
|10,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|424 x 320 x 466
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2 m
- Suceur de lavage pour meubles: 88 mm
- Suceur de lavage pour fentes
- Suceur pour fentes
- Suceur fauteuil
- Filtre plissé plat: Standard
- Détergents: Nettoyant pour moquettes et capitonnages RM 519, 100 ml
- Sacs filtrants en non-tissé: 1 Pièce(s)
- Système de confort 2en1: flexible injecteur/extracteur intégré
Équipement
- Rangement pratique des accessoires et du flexible
Domaines d'utilisation
- Moquettes
- Meubles rembourrés
- Moquettes
- Sièges de voiture
- Linge de maison, par exemple rideaux ou taies d'oreiller
- Matelas
Accessoires
Détergents
Piéces détachées SE 5 Car
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.