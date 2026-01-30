Rencontre entre nettoyage jusqu'au cœur des fibres, confort ergonomique et multifonctionnalité : l'injecteur-extracteur SE 4 au design traîneau attractif garantit une propreté hygiénique jusqu'au cœur des fibres sur une multitude de surfaces textiles. La technologie d'injection-extraction Kärcher éprouvée offre un résultat de nettoyage optimal : de l'eau courante propre et le nettoyant pour moquettes RM 519 de Kärcher sont injectés profondément dans les surfaces textiles grâce à la pression puis aspirés en même temps que la saleté détachée – l'idéal pour les familles, les personnes souffrant d'allergies et les foyers avec des animaux. En tant que produit multifonction 3 en 1, l'appareil peut également être utilisé comme aspirateur eau et poussières à part entière. Le grand réservoir d'eau propre transparent de 4 litres est résistant aux chocs et amovible, ce qui facilite le remplissage et le vidage. L'eau sale aspirée est collectée dans la cuve de l'appareil. La poignée étrier 3 en 1 permet de transporter, d'ouvrir, de fermer et de vider la cuve en tout confort. Les accessoires inclus sont parfaitement rangés sur l'appareil. Après l'utilisation, l'appareil se nettoie facilement pour une longue durée de vie du produit.