Injecteur / extracteur SE 4
L'injecteur-extracteur SE 4 nettoie les surfaces textiles en tout confort et particulièrement en profondeur pour une hygiène jusqu'au cœur des fibres. Idéal pour les familles, les personnes souffrant d'allergies et les foyers avec des animaux.
Rencontre entre nettoyage jusqu'au cœur des fibres, confort ergonomique et multifonctionnalité : l'injecteur-extracteur SE 4 au design traîneau attractif garantit une propreté hygiénique jusqu'au cœur des fibres sur une multitude de surfaces textiles. La technologie d'injection-extraction Kärcher éprouvée offre un résultat de nettoyage optimal : de l'eau courante propre et le nettoyant pour moquettes RM 519 de Kärcher sont injectés profondément dans les surfaces textiles grâce à la pression puis aspirés en même temps que la saleté détachée – l'idéal pour les familles, les personnes souffrant d'allergies et les foyers avec des animaux. En tant que produit multifonction 3 en 1, l'appareil peut également être utilisé comme aspirateur eau et poussières à part entière. Le grand réservoir d'eau propre transparent de 4 litres est résistant aux chocs et amovible, ce qui facilite le remplissage et le vidage. L'eau sale aspirée est collectée dans la cuve de l'appareil. La poignée étrier 3 en 1 permet de transporter, d'ouvrir, de fermer et de vider la cuve en tout confort. Les accessoires inclus sont parfaitement rangés sur l'appareil. Après l'utilisation, l'appareil se nettoie facilement pour une longue durée de vie du produit.
Caractéristiques et avantages
Technologie Kärcher éprouvée pour un résultat de nettoyage optimalNettoyage des surfaces textiles jusqu'au cœur des fibres. Nettoyage sans efforts et rapide avec la méthode de nettoyage efficace par injection-extraction. Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles.
Réservoir d'eau propre amovibleRemplissage et vidage faciles du réservoir d'eau propre sans avoir à ouvrir l'injecteur-extracteur. Cuve résistante aux chocs et transparente pour une longue durée de vie. Mise en place simple du réservoir d'eau propre dans l'appareil.
Flexible 2 en 1 ultra soupleFlexible d'injection intégré pour un niveau de confort élevé pendant le nettoyage. Long flexible d'aspiration ultra souple pour un nettoyage en tout confort. Poignée avec fonction de blocage pour une injection prolongée lors du nettoyage des surfaces textiles étendues.
Produit multifonction 3 en 1
- Utilisable de manière polyvalente pour l'injection-extraction sur les surfaces textiles ainsi que pour l'aspiration des moquettes et des sols durs humides et secs à l'aide des accessoires adéquats.
Poignée étrier 3 en 1 pratique
- Permet de transporter, d'ouvrir, de fermer et de vider la cuve en tout confort.
Accessoires ergonomiques pour l'injection-extraction, l'aspiration de surfaces humides et sèches
- Fixation et détachement faciles des accessoires en un clic.
- Utilisation confortable du suceur de lavage pour sol ergonomique sur les moquettes étendues.
- Utilisable de manière polyvalente grâce à son vaste éventail d'accessoires pour l'aspiration de surfaces humides et sèches, comme le suceur pour sol à attache avec embout pour sols durs et moquettes, et compatible avec un grand choix d'accessoires pour aspirateurs eau et poussières.
Possibilités de rangement pratiques pour les accessoires
- Les accessoires et le flexible d'injection/d'extraction se placent proprement sur le boîtier de l'appareil et sur la petite surface de rangement. Ainsi, tout est bien rangé et toujours à portée de main sur le lieu d'utilisation.
- Surface d'entreposage pratique pendant le nettoyage sur l'appareil pour les éponges, les chiffons et autres petits objets.
- Crochet pour câble pratique pour un rangement facile du câble d'alimentation.
Boîtier robuste de l'appareil et réservoir d'eau propre résistant aux chocs
- Construit pour une longévité.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1000
|Largeur de travail (mm)
|227
|Rayon d'action (m)
|8
|Contenu du réservoir d'eau propre (l)
|4
|Contenu du réservoir d'eau sale (l)
|4
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Câble d'alimentation (m)
|6
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|7,6
|Poids emballage inclus (kg)
|11,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|430 x 385 x 535
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
¹⁾ S'applique uniquement au mode d'injection-extraction.
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2 m
- Tubes injecteur/extracteur: 2 Pièce(s), 0.5 m, Plastique
- Suceur-laveur pour sol avec embout pour sols durs: 227 mm
- Suceur pour sols humides/secs: Attaches avec embout pour sols durs et moquettes
- Suceur pour fentes
- Suceur fauteuil
- Filtre en mousse
- Détergents: Nettoyant pour moquettes et capitonnages RM 519, 100 ml
- Sacs filtrants en non-tissé: 1 Pièce(s)
- Système de confort 2en1: flexible injecteur/extracteur intégré
Équipement
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Poignée de transport 3 en 1 confortable
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Rangement pour petites pièces
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Moquettes
- Meubles rembourrés
- Moquettes
- Sièges de voiture
- Linge de maison, par exemple rideaux ou taies d'oreiller
- Matelas
Accessoires
Détergents
Piéces détachées SE 4
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.