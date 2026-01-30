Nettoyage jusqu'au cœur des fibres et liberté de mouvement maximale : l'injecteur-extracteur SE 3-18 Compact permet un nettoyage puissant, et surtout sans résidus, des surfaces textiles. Cet appareil n'est pas seulement maniable grâce à son format compact, il peut aussi être utilisé dans les lieux sans prise secteur à proximité grâce à sa batterie Kärcher Battery Power 18 V (non incluse). Il permet de nettoyer l'habitacle en seulement douze à vingt-quatre minutes. Ainsi, vous pouvez éliminer en un tour de main la saleté sur les sièges de voiture, les tapis de sol, dans le coffre, mais aussi sur le mobilier de jardin et les capitonnages, et ce, de manière aussi performante qu'avec nos injecteurs-extracteurs filaires. Le long flexible d'aspiration à flexible de détergent interne garantit en outre un niveau élevé de confort et de flexibilité, même dans les endroits difficiles d'accès. Même après le nettoyage, cet injecteur-extracteur continue de séduire grâce à sa fonction de rinçage hygiénique qui élimine les impuretés présentes dans l'appareil et le flexible, empêchant ainsi la formation de bactéries et de mauvaises odeurs. Le mot d'ordre : véhicule propre, appareil de nettoyage propre.