SE 3-18 Compact Battery Set
De krachtige SE 3-18 Compact Battery Set reinigt diep in de vezels van het voertuiginterieur of van stoffen zetels. Set versie inclusief 18V-2,5Ah batterij, sneller oplader en detergent.
Vezeldiepe reiniging met maximale bewegingsvrijheid: de SE 3-18 Compact Battery Set sproei-extractiereiniger reinigt textieloppervlakken grondig en zonder resten. Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat niet alleen handig, maar kan het ook worden gebruikt als er geen stopcontact in de buurt is, dankzij de 18 V Kärcher Battery Power-batterij. Hierdoor kan het interieur van het voertuig eenvoudig en efficiënt worden gereinigd. Zo verwijdert u snel vuil van autostoelen, vloermatten en de kofferbak, maar ook van tuinmeubelen en stoffen zetels – net zo krachtig als de sproei-extractiereinigers met kabel. De lange en flexibele zuigslang met reinigingsmiddelenslang aan de binnenkant garandeert bovendien veel gemak en flexibiliteit, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen. Ook na het reinigen overtuigt de sproei-extractiereiniger SE 3-18 met zijn hygiënische spoelfunctie, die vuil van het apparaat en de slang verwijdert en zo de vorming van bacteriën en geuren voorkomt. Helemaal in lijn met het motto 'schone wagen, schoon reinigingsapparaat'. 18V-2,5Ah batterij en lader inbegrepen in deze versie.
Kenmerken en voordelen
Beproefde Kärcher-technologie met bekledings- en kierenzuigmonden voor optimale reinigingsresultaten
18 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterij
Hygiënische spoelfunctie
Handige 2-in-1 slang
2-tank-systeem
Praktische opbergruimte voor accessoires en slangen
Draagbaar - compact en robuuste design met uitschuifbaar handvat, waardoor hij gemakkelijk mee te nemen is, waar u ook gaat. Compacte afmetingen voor een gemakkelijke en snelle opberging, zelfs in uw wagen.
Opbergruimte voor kleine accessoires
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|184
|Werkbreedte (mm)
|75
|Tankinhoud schoon water (l)
|1,7
|Tankinhoud vuil water (l)
|2,9
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Werktijd per batterijlading (min)
|Ongev. 12 (2,5 Ah)
|Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min)
|46 / 77
|Laadstroom (A)
|2,5
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|414 x 225 x 261
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader inbegrepen
- Batterij: 18 V / 2.5 Ah batterij Battery Power (1 st.)
- Lader: 18 V Battery Power snellader (1 st.)
- Lengte zuigslang: 1.9 m
- Sproei-extractiezuigmond voor bekleding
- Spleetmondstuk voor sproei-extractiereiniging
- Reinigingsmiddelen: Tapijtreiniger RM 519, 1 l
- 2-in-1 comfortsysteem met geïntegreerde sproei-extractieslang
Uitvoering
- Systeemreinigingsfunctie
- Praktisch opbergen van slang en toebehoren
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
Toepassingen
- Autozetels
- Gestoffeerde meubels
- Stoffen bekleding
- Tapijten
Onderdelen SE 3-18 Compact Battery Set
