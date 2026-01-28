Nettoyage jusqu'au cœur des fibres et liberté de mouvement maximale : l'injecteur-extracteur SE 3-18 Compact Home garantit un nettoyage puissant des surfaces textiles, sans résidus indésirables, et ce, avec les mêmes performances qu'un injecteur-extracteur filaire. Cela permet un nettoyage en profondeur et confortable, pour éliminer en un tour de main la saleté des capitonnages, des matelas et des moquettes dans la maison, du mobilier de jardin ainsi que dans l'habitacle de votre voiture ou à l'intérieur de votre camping-car. Cet appareil n'est pas seulement maniable grâce à son format compact, il peut aussi être utilisé dans les lieux sans prise secteur à proximité grâce à sa batterie Kärcher Battery Power 18 V (non incluse). Le long flexible d'aspiration à flexible de détergent interne garantit en outre un niveau élevé de confort et de flexibilité, même dans les endroits difficiles d'accès. Il n'est jamais trop tôt pour préparer le nettoyage suivant : à l'aide de sa fonction de rinçage hygiénique, l'injecteur-extracteur élimine toute contamination et toutes les bactéries à l'intérieur de l'appareil, prévenant ainsi les mauvaises odeurs. Le mot d'ordre : véhicule propre, appareil de nettoyage propre.