NETTOYAGE MOQUETTES
Le nettoyage des moquettes est un jeu d'enfant quand on utilise les bons produits Kärcher.
Conseils pour le nettoyage de tapis
Les appareils d'injection/extraction de Kärcher offrent une propreté des moquettes en profondeur. Le détergent liquide est injecté sous pression au plus profond, puis aspiré avec les saletés dissoutes. Graisse, salissures et odeurs sont éliminées efficacement.
Principe de l'injection/extraction
Lors de l’injection-extraction, l’eau est injectée avec le détergent puis réaspirée immédiatement avec les saletés en une seule opération.
Hygiène et propreté
L'appareil d'injection/extraction convient tout particulièrement aux personnes allergiques et cible également les ménages avec des animaux domestiques.
Aspirateur avec technologie innovante de filtre à eau
Contrairement à un aspirateur traditionnel doté d'un sac filtrant, le nouvel aspirateur DS 5.800 avec filtre à eau utilise la force naturelle de l'eau qui tourbillonne à grande vitesse dans le filtre. La saleté aspirée est acheminée vers le tourbillon d'eau, filtrée hors de l'air et capturée dans l'eau. Résultat : Un air extrêmement pur et frais.
Conseils pour le nettoyage de moquettes
Pourquoi nettoyer une moquette ?
Un nettoyage régulier (nettoyage d'entretien, d'appoint et en profondeur) préserve l'apparence de votre moquette, augmente sa durée de vie et est plus hygiénique. Comme la moquette se salit à la surface mais aussi en profondeur, il n'est facile de savoir quand la nettoyer. Il est très important d'enlever régulièrement la saleté et de traiter les taches correctement.
Lors du nettoyage en profondeur d'une moquette, on utilise le nettoyage par injection/extraction. À ce propos, nous vous recommandons d'utiliser l'appareil d'injection/extraction Kärcher en combinaison avec les détergents RM 769 et 760.
Voici comment procéder pour le nettoyage en profondeur des moquettes :
- Prélavage : commencez par vaporiser l'eau et le détergent (liquide de nettoyage) avec un suceur à pression fixe et à une distance de 10 cm. Le détergent doit agir pendant environ 10 minutes.
- Nettoyage : passez ensuite avec le suceur sol sur le tapis. Le liquide de nettoyage est injecté dans celui-ci. La saleté dissoute est aspirée au cours du même passage, ou lors du passage suivant.
- Rinçage : on rince ensuite à l'eau claire et on aspire la solution de nettoyage ainsi que la saleté à l'aide de la buse d'aspiration.
- Aspirer : une fois sec, le tapis doit être aspiré en profondeur à l'aide d'un aspirateur pour tapis.
Appareils et accessoires adéquats
Appareils d'injection/extraction
Une propreté en profondeur.
Nettoyant pour moquettes
Pour le nettoyage d'appoint.
Aspirateurs poussières avec filtration par eau
Grâce au filtre à eau, cet appareil filtre 99,9 % de toutes les particules présentes dans l'air.