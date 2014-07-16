NETTOYAGE MOQUETTES

Conseils pour le nettoyage de tapis

Les appareils d'injection/extraction de Kärcher offrent une propreté des moquettes en profondeur. Le détergent liquide est injecté sous pression au plus profond, puis aspiré avec les saletés dissoutes. Graisse, salissures et odeurs sont éliminées efficacement.

Principe de l'injection/extraction

Lors de l’injection-extraction, l’eau est injectée avec le détergent puis réaspirée immédiatement avec les saletés en une seule opération.

Hygiène et propreté

L'appareil d'injection/extraction convient tout particulièrement aux personnes allergiques et cible également les ménages avec des animaux domestiques.