Je wagen reinigen als een expert
Door het gebruik van de juiste detergenten en accessoires kan je zelf je voertuig als een expert reinigen. WOW effect verzekerd!
De buitenkant van de auto wassen
Het beste hulpmiddel: een hogedrukreiniger
Uw wagen kuisen is niet altijd even simpel. Men wordt namelijk vaak geconfronteerd met insecten, vastzittend stof en overblijfselen van het gebruikte wasmiddel. Hoewel dit dus voor sommigen een smerige karwei kan betekenen, is het toch aangeraden om uw wagen elke vier weken te poetsen om zo lang mogelijk te genieten van zijn glans en kleuren.
Er bestaan natuurlijk verschillende manieren om uw wagen te reinigen, waaronder naar de carwash gaan, met de hand poetsen, of met de hogedrukreiniger reinigen. Deze laatste optie is een ideale oplossing om stof en andere vuiligheden nauwkeurig te verwijderen in elke hoek van uw wagen. Met de Kärcher hogedrukreiniger hoeft u zich bovendien ook geen zorgen te maken om krassen, want u kunt bijvoorbeeld de sterkte van de hogedrukstraal aanpassen, zonder aan efficiëntie in te boeten.
Uw wagen reinigen in 9 stappen
Volg onderstaande stappen om jouw wagen te laten blinken zoals op de dag dat u hem kocht!
Stap 1
Sproei de voorkant van de wagen in met het insect verwijderaar detergent.
Stap 2
Sproei de velgen in met de velgenreiniger detergent.
Stap 3
Opstellen van de hogedrukreiniger en accessoires tijdens de werking van de producten.
Stap 4
De wagen voorwassen met de hogedrukreiniger.
Stap 5
Besproei de auto van beneden naar boven met auto shampoo.
Stap 6
Reinig de wagen met een spons.
Stap 7
Spoel de wagen van boven naar beneden af met de hogedrukreiniger.
Stap 8
Eerste grove droging van de wagen met een microvezeldoek, beginnend met de ruiten. De microvezeldoek regelmatig uitwringen.
Stap 9
Het voertuig goed drogen met een tweede microvezeldoek om eventuele strepen of vlekken op het koetswerk te voorkomen.
Auto interieur reinigen
Auto interieur reinigen: welke producten?
Multifunctionele alleszuigers zijn ideaal voor het reinigen van het interieur van uw auto. Met de uitgebreide set toebehoren gaan alle reinigingstaken in de auto veel gemakkelijker. De autozetels reinigen, het uitzuigen van de kofferbak, voetruimte, dashboard, stoelen, handschoenenvakje, voetmatten enzovoort. Tip voor het reinigen van voetmatten: met de harde haren van de Kärcher zuigborstel kunt u zelfs opgedroogd vuil gemakkelijk verwijderen.
Autozetels reinigen met de Kärcher vloer- en tapijtreiniger
Kärcher vloer- en tapijtreinigers maken autostoelen vezeldiep en grondig schoon. Het reinigingsmiddel wordt met druk diep in de bekleding gesproeid en samen met het opgeloste vuil opgezogen. Vet, vuil en geurtjes worden zo effectief verwijderd.