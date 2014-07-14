Je wagen reinigen als een expert

De buitenkant van de auto wassen

Het beste hulpmiddel: een hogedrukreiniger



Uw wagen kuisen is niet altijd even simpel. Men wordt namelijk vaak geconfronteerd met insecten, vastzittend stof en overblijfselen van het gebruikte wasmiddel. Hoewel dit dus voor sommigen een smerige karwei kan betekenen, is het toch aangeraden om uw wagen elke vier weken te poetsen om zo lang mogelijk te genieten van zijn glans en kleuren.

Er bestaan natuurlijk verschillende manieren om uw wagen te reinigen, waaronder naar de carwash gaan, met de hand poetsen, of met de hogedrukreiniger reinigen. Deze laatste optie is een ideale oplossing om stof en andere vuiligheden nauwkeurig te verwijderen in elke hoek van uw wagen. Met de Kärcher hogedrukreiniger hoeft u zich bovendien ook geen zorgen te maken om krassen, want u kunt bijvoorbeeld de sterkte van de hogedrukstraal aanpassen, zonder aan efficiëntie in te boeten.