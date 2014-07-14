Nettoyez votre voiture comme un expert

Nettoyage de l’extérieur de la voiture

Le meilleur choix : un nettoyeur haute pression



Nettoyer sa voiture n’est jamais chose aisée. Nous faisons souvent face à des taches d’insectes récalcitrantes, des recoins poussiéreux et des traces causées par les détergents utilisés. Il est pourtant recommandé de laver son auto toutes les 4 semaines afin que celle-ci garde son aspect brillant le plus longtemps possible.

Il existe cependant plusieurs méthodes pour nettoyer votre voiture : le lavage automatique, le lavage manuel ou bien avec un nettoyeur à haute pression. Cette dernière solution est idéale pour enlever poussière et saleté avec précision dans les divers recoins de votre véhicule. De plus, les nettoyeurs haute pression de Kärcher protègent votre voiture des griffes éventuelles car n’ayant aucun contact avec la carrosserie. La pression peut également être ajustée pour un lavage en douceur mais efficace, qui prendra soin de vos vitres et de la peinture de votre véhicule.