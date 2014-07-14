Nettoyez votre voiture comme un expert
Grâce à l'utilisation de détergents et accessoires spécialisés, il vous est possible de nettoyer votre véhicule comme un expert. Résultat WOW garantit !
Nettoyage de l’extérieur de la voiture
Le meilleur choix : un nettoyeur haute pression
Nettoyer sa voiture n’est jamais chose aisée. Nous faisons souvent face à des taches d’insectes récalcitrantes, des recoins poussiéreux et des traces causées par les détergents utilisés. Il est pourtant recommandé de laver son auto toutes les 4 semaines afin que celle-ci garde son aspect brillant le plus longtemps possible.
Il existe cependant plusieurs méthodes pour nettoyer votre voiture : le lavage automatique, le lavage manuel ou bien avec un nettoyeur à haute pression. Cette dernière solution est idéale pour enlever poussière et saleté avec précision dans les divers recoins de votre véhicule. De plus, les nettoyeurs haute pression de Kärcher protègent votre voiture des griffes éventuelles car n’ayant aucun contact avec la carrosserie. La pression peut également être ajustée pour un lavage en douceur mais efficace, qui prendra soin de vos vitres et de la peinture de votre véhicule.
Nettoyer sa voiture en 9 étapes
Suivez les étapes ci-dessous et rendrez votre voiture aussi brillante qu' au premier jour !
Étape 1
Pulvérisation du produit insectes sur l'avant du véhicule.
Étape 2
Pulvérisation du produit jantes.
Étape 3
Mise en place du nettoyeur haute pression et accessoires pendant le temps de d’action des produits.
Étape 4
Prélavage du véhicule avec le nettoyeur haute pression.
Étape 5
Application de la mousse sur le véhicule en partant du bas vers le haut.
Étape 6
Nettoyage du véhicule avec une éponge.
Étape 7
Rinçage du véhicule de haut en bas au nettoyeur haute pression.
Étape 8
Premier séchage grossier du véhicule avec une microfibre en commençant par les vitres. Essorez régulièrement la microfibre.
Étape 9
Séchage final du véhicule avec une deuxième microfibre permettant d’éviter les traces sur la carrosserie.
Nettoyage de l'intérieur de la voiture
Produits pour le nettoyage intérieur de la voiture.
L'aspirateur multifonctions se prête parfaitement au nettoyage intérieur des voitures. Un kit complet d'accessoires pour toutes les tâches de nettoyage de la voiture par exemple pour aspirer le coffre, le sol, le tableau de bord, les sièges, les rangements latéraux, les tapis de sol, etc. facilite le nettoyage intérieur de la voiture. Conseil pour nettoyer les tapis de sol : avec la brosse d'aspiration Kärcher, même la saleté sèche disparaît grâce aux poils durs.
Nettoyer les sièges de voiture avec l'appareil d'injection/extraction Kärcher.
Les appareils d'injection/extraction Kärcher assurent une propreté en profondeur sur les sièges de voiture. Le détergent liquide est injecté sous pression au plus profond du siège, puis aspiré avec les saletés dissoutes. Graisse, salissures et odeurs sont éliminées efficacement.