Tuinsproeiers: krachtige prestaties

De krachtige tuinpompen van Kärcher brengen uw tuin in bloei met water uit alternatieve bronnen zoals regenputten of -tonnen. De praktische voetschakelaar zorgt voor optimaal comfort en makkelijk tuinonderhoud.

Met de Kärcher tuinpomp BP Garden kunt u uw tuin economische besproeien. De huis- en tuimpompen BP Home & Garden pompen bovendien voordelig regen- of putwater door het hele huis. Als er water nodig is, worden de pompen automatisch ingeschakeld zolang ze nodig zijn en daarna weer uitgeschakeld. In combinatie met een waterput kunnen de hydrofoorpompen water leveren voor wasmachines of toiletten. Dankzij een constante druk kunnen ze tegelijkertijd ook worden ingezet voor tuinonderhoud. De meertraps tuinsproeiers bieden betere prestaties, hebben een hoger rendement en lopen rustiger doordat ze voor dezelfde wateropbrengst minder motorvermogen nodig hebben dan traditionele Jet-tuinpompen. Dit is goed voor een energiebesparing van circa 30%. De eco!ogic-modellen zijn nog zuiniger, stand-by gebruiken ze 0 watt.