Tuinonderhoud
Tuinsproeiers: krachtige prestaties
De krachtige tuinpompen van Kärcher brengen uw tuin in bloei met water uit alternatieve bronnen zoals regenputten of -tonnen. De praktische voetschakelaar zorgt voor optimaal comfort en makkelijk tuinonderhoud.
Met de Kärcher tuinpomp BP Garden kunt u uw tuin economische besproeien. De huis- en tuimpompen BP Home & Garden pompen bovendien voordelig regen- of putwater door het hele huis. Als er water nodig is, worden de pompen automatisch ingeschakeld zolang ze nodig zijn en daarna weer uitgeschakeld. In combinatie met een waterput kunnen de hydrofoorpompen water leveren voor wasmachines of toiletten. Dankzij een constante druk kunnen ze tegelijkertijd ook worden ingezet voor tuinonderhoud. De meertraps tuinsproeiers bieden betere prestaties, hebben een hoger rendement en lopen rustiger doordat ze voor dezelfde wateropbrengst minder motorvermogen nodig hebben dan traditionele Jet-tuinpompen. Dit is goed voor een energiebesparing van circa 30%. De eco!ogic-modellen zijn nog zuiniger, stand-by gebruiken ze 0 watt.
Kärcher heeft de regen opnieuw uitgevonden
Het uitgebreide assortiment bewateringsartikelen van Kärcher laat het hart van tuiniers sneller slaan. De intelligente en efficiënte techniek van Kärcher en de perfect op elkaar afgestemde pomp- en bewateringsproducten staan garant voor een verantwoorde omgang met natuurlijke hulpbronnen. Zo wordt kostbaar water optimaal en ecologisch zinvol ingezet. Innovatieve techniek en nauwkeurige sensoren zorgen ervoor dat de planten precies de hoeveelheid water krijgen die ze nodig hebben om te groeien. Voor onbezorgd tuinonderhoud in harmonie met de natuur biedt Kärcher producten die zijn ontworpen voor uiterste efficiëntie. Onze tuinsproeiers, spuitpistolen, druppelaars, tuinslangen, sproei-automaten, tuinpompen, verdeelstukken en opbergsystemen zijn allemaal speciaal ontworpen voor optimale resultaten en uw maximaal comfort. Welk Kärcher product u ook gebruikt, het is altijd de juiste keuze.
Kärcher Rain System®
Heggen, bloemperken, struiken of kruiden - met het nieuwe, intelligente bewateringssysteem van Kärcher voorziet u dankzij de gerichte, vochtgestuurde besproeiing elke plant individueel van de juiste hoeveelheid water. Het nieuwe Kärcher Rain System® combineert de voordelen van Micro-Dripping met die van traditionele bewatering. Het systeem werkt met een druk tot 4 bar en een 1/2"-PVC-slang met druppelaars en sproeiers. Daarnaast kunnen drukregelaars en filters worden ingebouwd om het systeem te beschermen tegen overdruk en vuildeeltjes. Het Kärcher Rain System™ kan individueel worden aangepast aan elke tuin en het werkt perfect samen met de SensoTimer om elke plant op het juiste moment de juiste hoeveelheid water te geven.
Geschikte apparaten en toebehoren
Tuinpomp
Voor de ideale tuinbesproeiing.
Kärcher Rain Box
Ideale starter-kit voor efficiënte tuinbesproeiing.
De innovatieve regentonpomp
Met flexibele randbevestiging.
Dompelpomp
Voor besproeiing met alternatieve waterbronnen.