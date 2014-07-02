De BP 2 Cistern drukopvoer-dompelpomp is uitstekend geschikt voor het gebruik van alternatieve waterbronnen voor het besproeien van uw tuin. Het gericht gebruik van regenwater, bronwater of grondwater kan een grote besparing op drinkbaar water betekenen. De roestvrij stalen pompbehuizing, de aansluitingen met draad en de draagbeugel zijn bijzonder robuust. Om de pomp neer te laten - bijvoorbeeld in de schacht van een bron - kan er aan de pomp een touw worden bevestigd. De drukopvoerdompelpomp is uitgerust met een geïntegreerde voorfilter en een vlotterknop die de pomp aan- en uitschakelt afhankelijk van het waterpeil waardoor de pomp wordt beschermd tegen droogloop. De schakelhoogte kan ook flexibel worden aangepast. In de levering is een set inbegrepen voor een probleemloze slangaansluiting, die kan worden gebruikt om zowel 3/4" als 1"-slangen aan te sluiten aan de pomp. De levering omvat eveneens geïntegreerde terugslagkleppen.