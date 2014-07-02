Regentonpomp BP 2 Cistern
De BP 2 Cistern bronpomp met zijn robuuste roestvrij stalen bekleding is de ideale pomp voor het besproeien van uw tuin met gebruik van regenwater afkomstig uit een watertank. De levering omvat een slangaansluitingsset en een vlotterknop.
De BP 2 Cistern drukopvoer-dompelpomp is uitstekend geschikt voor het gebruik van alternatieve waterbronnen voor het besproeien van uw tuin. Het gericht gebruik van regenwater, bronwater of grondwater kan een grote besparing op drinkbaar water betekenen. De roestvrij stalen pompbehuizing, de aansluitingen met draad en de draagbeugel zijn bijzonder robuust. Om de pomp neer te laten - bijvoorbeeld in de schacht van een bron - kan er aan de pomp een touw worden bevestigd. De drukopvoerdompelpomp is uitgerust met een geïntegreerde voorfilter en een vlotterknop die de pomp aan- en uitschakelt afhankelijk van het waterpeil waardoor de pomp wordt beschermd tegen droogloop. De schakelhoogte kan ook flexibel worden aangepast. In de levering is een set inbegrepen voor een probleemloze slangaansluiting, die kan worden gebruikt om zowel 3/4" als 1"-slangen aan te sluiten aan de pomp. De levering omvat eveneens geïntegreerde terugslagkleppen.
Kenmerken en voordelen
Roestvrij stalen pompbehuizing, aansluitingen met schroefdraad en comfortabele draaggreepLangere levensduur en schokbestendigheid, alsook een veilig transport en een eenvoudige bediening.
Inclusief aansluitstuk aan de pomp en controlekleppenSnelle aansluiting van 3/4"en 1" slangen aan de pomp.
Geïntegreerde voorfilterBeschermt de pomp tegen vervuiling en verhoogt hierdoor de levensduur en een betrouwbare functionering.
Vlotterschakelaar met kabel-fixatie
- Droogloopbeveiliging met eenvoudige bepaling van de schakelhoogte.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|800
|Max. wateropbrengst (l/u)
|< 5700
|Opvoerhoogte (m)
|32
|Werkdruk (bar)
|max. 3,2
|Pompdiepte (m)
|max. 7
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Aansluitdraad
|G1
|Stroomkabel (m)
|10
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|zilver
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|9,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|11,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|130 x 130 x 475
Inbegrepen bij levering
- Slangaansluiting in 1″, ¾″ met slang-clip
Uitvoering
- Geïntegreerd terugslagventiel
- Roestvrij stalen pompbehuizing en aansluitingen met schroefdraad
- Vlotter
- Robuust roestvrij stalen handvat
- Geïntegreerde voorfilter
- Eenvoudige bepaling van de schakelhoogte
Toepassingen
- De tuin besproeien met water uit een regenwatertank
Toebehoren
Onderdelen BP 2 Cistern
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.