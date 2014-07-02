Pompe pour citerne BP 2 Cistern
La BP 2 Cistern munie d'un carter robuste en acier inoxydable est la pompe refoulante immergée idéale pour l'arrosage du jardin à l'eau de pluie à partir d'une citerne. Avec kit de raccordement de tuyau et interrupteur flotteur.
La pompe refoulante immergée BP 2 Cistern est idéale pour l'utilisation de sources d'eau alternatives afin d'arroser le jardin. L'utilisation ciblée des eaux de pluie, de puits ou souterraines permet des économies considérables d'eau potable précieuse. Le carter de pompe, le raccord fileté et la poignée de transport en acier inoxydable sont extrêmement robustes. Pour faire descendre la pompe, par exemple au fond d'un puits, il est possible d'y fixer une corde. La pompe refoulante immergée est dotée d'un préfiltre et d'un interrupteur flotteur qui met en marche et arrête la pompe en fonction du niveau d'eau afin de la protéger d'un manque d'eau. La hauteur d'enclenchement peut être réglée de manière flexible. L'appareil est livré avec un kit de raccordement de tuyau permettant un raccordement facile des tuyaux 3/4" et 1" à la pompe. Avec clapet antiretour intégré.
Caractéristiques et avantages
Pompe, raccords filetés et poignée de transport en acier inoxydable.Durée de vie prolongée et résistance aux chocs, transport en toute sécurité et opération simple.
Comprend une pièce de connection de la pompe et clapets de contrôleRaccord rapide de flexibles de 3/4" et de 1" à la pompe.
Préfiltre intégréProtection de la pompe contre la pollution pour une plus longue durée de vie et une plus grande fiabilité.
Interrupteur flotteur
- Protection contre la marche à sec avec sélection simple de la hauteur d'enclenchement.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|800
|Débit max. (l/h)
|< 5700
|Hauteur de refoulement (m)
|32
|Pression (bar)
|max. 3,2
|Profondeur d'immersion (m)
|max. 7
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Filetage des raccords
|G1
|Câble d'alimentation (m)
|10
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoires (kg)
|9,9
|Poids emballage inclus (kg)
|11,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|130 x 130 x 475
Inclus dans la livraison
- Raccord de flexible en 1″, ¾″ avec clip de flexible
Équipement
- Clapet anti-retour intégré
- Couverture de tête de pompe en acier inoxydable en raccord avec filet de vis
- Interrupteur à flotteur
- Poignée robuste en acier inoxydable
- Préfiltre intégré
- Sélection facile de la hauteur d’enclenchement
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin à partir de citernes
