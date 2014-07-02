La pompe refoulante immergée BP 2 Cistern est idéale pour l'utilisation de sources d'eau alternatives afin d'arroser le jardin. L'utilisation ciblée des eaux de pluie, de puits ou souterraines permet des économies considérables d'eau potable précieuse. Le carter de pompe, le raccord fileté et la poignée de transport en acier inoxydable sont extrêmement robustes. Pour faire descendre la pompe, par exemple au fond d'un puits, il est possible d'y fixer une corde. La pompe refoulante immergée est dotée d'un préfiltre et d'un interrupteur flotteur qui met en marche et arrête la pompe en fonction du niveau d'eau afin de la protéger d'un manque d'eau. La hauteur d'enclenchement peut être réglée de manière flexible. L'appareil est livré avec un kit de raccordement de tuyau permettant un raccordement facile des tuyaux 3/4" et 1" à la pompe. Avec clapet antiretour intégré.