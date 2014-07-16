Arrosage jardin

Quand Kärcher réinvente la pluie

La gamme d'arrosage complète de Kärcher comblera tous les amoureux du jardinage. Les produits d'arrosage et les pompes s'adaptent parfaitement entre eux et assurent une utilisation responsable des ressources naturelles. L'eau, si précieuse, est ainsi employée de manière optimale et écologique. Grâce à des technologies innovantes et des capteurs précis, ils fournissent aux plantes la quantité exacte d'eau dont elles ont besoin pour pousser. Avec Kärcher, vous profitez pleinement de votre jardin, en harmonie avec la nature. Pour le reste, faites confiance à nos lances, pistolets d'arrosage, arroseurs, flexibles, programmateurs ou encore aux potences avec système de rappel de flexible. Quel que soit le produit Kärcher que vous utilisez, c'est toujours le bon choix.

Kärcher Rain System®

Haies, parterres de fleurs, arbustes ou herbes aromatiques - Avec sa fonction d'arrosage ciblé, le nouveau système intelligent d'arrosage de Kärcher arrose chaque plante séparément et en fonction de ses besoins. Le nouveau Kärcher Rain System® conjugue les avantages de l'arrosage goutte-à-goutte et de l'arrosage classique. Le système fonctionne à une pression maximale de 4 bars et est équipé d'un flexible en PVC d'un diamètre de 1/2" doté de manchons à goutte-à-goutte et à pulvérisation. Il est possible d'y adjoindre un réducteur de pression et un filtre afin de protéger le système des surpressions et des particules de saleté. Le Kärcher Rain System™ s'adapte à n'importe quel jardin et, associé au SensoTimer, gère l'arrosage en fonction des besoins.