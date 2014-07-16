Arrosage jardin
Pompes d'arrosage - Une performance étincelante
Les puissantes pompes Kärcher sont particulièrement adaptées pour récupérer l’eau de sources alternatives, telles que des citernes et des collecteurs d’eau de pluie. L'interrupteur au pied, très pratique, offre un grand confort d'utilisation.
Avec la pompe de jardin BP Garden de Kärcher, le jardin peut être arrosé à un prix avantageux. Les pompes domestiques et de jardin BP Home & Garden pompent en plus l'eau sanitaire à moindre coût dans toute la maison. Elles s'allument et s'éteignent automatiquement en fonction des besoins en eau. Reliées à une citerne, les pompes automatiques peuvent alimenter le lave-linge ou les toilettes, tout en assurant l'arrosage du jardin grâce à une pression de service constante. Les pompes multicellulaires sont extrêmement performantes et efficaces, mais aussi particulièrement silencieuses car, à rendement identique, elles sollicitent moins le moteur que les pompes de jardin à jet conventionnelles. Cela réduit la consommation d'énergie de près de 30 %. De plus, les modèles eco!ogic sont encore plus sobres, grâce à leur fonction de veille à consommation nulle.
Quand Kärcher réinvente la pluie
La gamme d'arrosage complète de Kärcher comblera tous les amoureux du jardinage. Les produits d'arrosage et les pompes s'adaptent parfaitement entre eux et assurent une utilisation responsable des ressources naturelles. L'eau, si précieuse, est ainsi employée de manière optimale et écologique. Grâce à des technologies innovantes et des capteurs précis, ils fournissent aux plantes la quantité exacte d'eau dont elles ont besoin pour pousser. Avec Kärcher, vous profitez pleinement de votre jardin, en harmonie avec la nature. Pour le reste, faites confiance à nos lances, pistolets d'arrosage, arroseurs, flexibles, programmateurs ou encore aux potences avec système de rappel de flexible. Quel que soit le produit Kärcher que vous utilisez, c'est toujours le bon choix.
Kärcher Rain System®
Haies, parterres de fleurs, arbustes ou herbes aromatiques - Avec sa fonction d'arrosage ciblé, le nouveau système intelligent d'arrosage de Kärcher arrose chaque plante séparément et en fonction de ses besoins. Le nouveau Kärcher Rain System® conjugue les avantages de l'arrosage goutte-à-goutte et de l'arrosage classique. Le système fonctionne à une pression maximale de 4 bars et est équipé d'un flexible en PVC d'un diamètre de 1/2" doté de manchons à goutte-à-goutte et à pulvérisation. Il est possible d'y adjoindre un réducteur de pression et un filtre afin de protéger le système des surpressions et des particules de saleté. Le Kärcher Rain System™ s'adapte à n'importe quel jardin et, associé au SensoTimer, gère l'arrosage en fonction des besoins.
Appareils et accessoires adéquats
Pompe de jardin
Pour un arrosage idéal du jardin.
Kärcher Rain Box
Le kit de démarrage idéal pour un arrosage efficace du jardin.
La pompe vide-fût innovante
Avec pince de fixation universelle.
Pompe refoulante immergée
Pour l'arrosage avec des sources d'eau alternatives.