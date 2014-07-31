Vegen - 5 keer sneller dan met een bezem.

Vegen kan zo gemakkelijk zijn. Kärcher ontwikelde een veegmachine voor buiten waarmee snel en makkelijk vuil kan verwijderen van voetpaden, inritten en terrassen. Alle verharde oppervlakken zijn in een handomdraai weer keurig schoon, en dat zonder vermoeiend bukken. Daar kan geen bezem tegenop.

Veegmachine: eenvoudig leegmaken

De bak waarin het opgeveegde vuil wordt verzameld, kan heel gemakkelijk worden losgemaakt om te worden geleegd. Vastpakken, opheffen en klaar.