Un balayage 5 fois plus rapide qu’avec un balai.

Le balayage est un jeu d'enfant. Les balayeuses Kärcher nettoient rapidement, confortablement et en profondeur les trottoirs, les entrées de garages ou les terrasses. Toutes les surfaces extérieures se présentent sous un nouveau jour, sans que vous soyez obligé de vous baisser. Aucun balai n’est capable d’en faire autant.

Vidange ultrasimple

Les réservoirs à déchets des balayeuses Kärcher se retirent facilement pour être vidés. Il suffit de les saisir, de les soulever, et c'est terminé.