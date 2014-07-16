Tuinmeubelen reinigen

Water uit de waterleiding (in de regel met een druk van 4 bar) wordt door de tuinslang naar de hogedrukreiniger geleid. Daar produceert een hogedrukpomp een waterdruk van tot 150 bar. Het water wordt door een kleine hogedruksproeier gespoten als scherpe, geconcentreerde straal met een hoge reinigende werking.

Het gebruik van een hogedrukreiniger levert een aanzienlijke besparing van geld en water op: een tuinslang met 4 bar druk verbruikt per uur circa 3500 liter water. Een hogedrukreiniger met 100 bar verbruikt echter slechts circa 400 liter per uur.

Bij hardnekkig vuil kan u uw tuinmeubelen reinigen met de Kärcher wasborstel in combinatie met Kärcher reinigingsmiddelen. De waterfilter beschermt de pomp van uw hogedrukreiniger tegen binnendringend vuil.