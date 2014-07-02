WB 150 Powerborstel
WB 150 powerborstel van een spatvrije reiniging van gevoelige oppervlakken. Deze doeltreffende combinatie van een hogedrukreiniger en de druk van een manuele borstel spaart energie, water en tot wel 30% van uw tijd.
De WB 150 powerborstel is ideaal voor een spatvrije reiniging van kwetsbare oppervlakken zoals de lak van voertuigen en moto's, glas, veranda's, garagepoorten, rolluiken, rolgordijnen, tuinmeubelen, fietsen enz.. Deze innovatieve wasborstel met twee roterende vlakstraalsproeiers combineert een grote kracht met een zachte reinigingsactie. De nieuwe oppervlaktereiniger met zachte borstelharen maakt indrduk met zijn efficiënte combinatie van een hogedrukstraal met de manuele borsteldruk. De powerborstel bespaart niet alleen energie en water, maar ook tijd tot wel 30%. Deze snelle, efficiënte en moeiteloze reiniging door hoge druk te gebruiken in combinatie met een borstel zorgt voor nóg schonere huizen en tuinen. De borstel past op alle Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers uit de reeksen K2 – K7.
Kenmerken en voordelen
Combinatie tussen manuele borstel en hogedrukstraal
- Bespaart 30 tijd, energie en water
Compact design
- Ideaal voor het reinigen van kleine oppervlakken of moeilijk te bereiken plaatsen
Roterende hogedruksproeier
- Hogere reinigingscapaciteit
Beschermkap
- Spatvrije reiniging.
Zachte borstelkop
- Zacht reinigen van kwetsbare oppervlakken
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|392 x 222 x 211
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
- Fietsen
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Garagepoort
- Veranda's
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Jaloezieën/rolluiken
- Mobile homes
- Tuinspeelgoed
Toebehoren
Onderdelen WB 150 Powerborstel
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.