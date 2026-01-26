Hogedrukreiniger K Silent eco!Booster
K Silent eco!Booster – extra-stil, compact en krachtige hogedrukreiniger. Inclusief flexibele hogedrukslang, schuimkanon, Vario Power spuitlans, Dirt Blaster en eco!Booster.
Of je nu een modderige vloer, een terras of grimmig tuinmeubilair aan het reinigen bent – de K Silent eco!Booster van Kärcher verwijdert matig vuil in een mum van tijd. De innovatieve stille technologie vermindert het waargenomen geluidsniveau met 50 procent in vergelijking met andere hogedrukreinigers in dezelfde klasse. Zo kun je met hogedruk reinigen zonder je familie of buren te storen. De drie spuitlansen die bij de levering zijn inbegrepen, bieden de perfecte oplossing voor elke schoonmaaktaak. Met de Vario Power Spray-lans kan de druk nauwkeurig worden aangepast aan elk oppervlak. De eco!Booster is ideaal voor delicate oppervlakken en bespaart dankzij 50 procent verhoogde reinigingsprestaties ten opzichte van de vlakstraal water, energie en tijd. De Dirt Blaster met draaiende puntstraal zorgt voor grondige reinigingsresultaten bij hardnekkig vuil. De levering omvat ook een spuitpistool, een 6-meter lange PremiumFlex hogedrukslang en een schuimlans. Door zijn compacte formaat kan de K Silent eco!Booster zowel binnen als buiten worden opgeslagen zonder veel ruimte in beslag te nemen.
Kenmerken en voordelen
Innovatieve stille technologieVijftig procent vermindering van het waargenomen geluidsniveau in vergelijking met andere hogedrukreinigers in dezelfde klasse. Prettiger geluid in vergelijking met andere hogedrukreinigers in dezelfde klasse.
PremiumFlex hogedrukslangWikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Compact en lichtgewicht apparaatKan gemakkelijk zowel binnen als buiten worden opgeborgen. Gemakkelijk te vervoeren voor flexibele reiniging.
Handige opbergmogelijkheden voor accessoires
- De slang, de spuitlansen en het spuitpistool kunnen netjes en compact worden opgeborgen.
Praktische opberging voor de kabel
- Wind en wikkel de stroomkabel snel en gemakkelijk op.
Quick Connect Systeem
- De hogedrukslang kan snel en eenvoudig in en uit het apparaat en het pistool worden geklikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk ( /bar)
|20 / max. 130
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|5,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|8,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|313 x 262 x 419
Inbegrepen bij levering
- Schuimsproeier: 0.3 l
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- eco!Booster
- Hogedrukslang: 6 m, PremiumFlex
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Kabeloprolling
Videos
Toepassingen
- Balkon
- Muggenraam
- Voor de reiniging van kleine wagens.
- Fietsen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K Silent eco!Booster
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.