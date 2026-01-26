Of je nu een modderige vloer, een terras of grimmig tuinmeubilair aan het reinigen bent – de K Silent eco!Booster van Kärcher verwijdert matig vuil in een mum van tijd. De innovatieve stille technologie vermindert het waargenomen geluidsniveau met 50 procent in vergelijking met andere hogedrukreinigers in dezelfde klasse. Zo kun je met hogedruk reinigen zonder je familie of buren te storen. De drie spuitlansen die bij de levering zijn inbegrepen, bieden de perfecte oplossing voor elke schoonmaaktaak. Met de Vario Power Spray-lans kan de druk nauwkeurig worden aangepast aan elk oppervlak. De eco!Booster is ideaal voor delicate oppervlakken en bespaart dankzij 50 procent verhoogde reinigingsprestaties ten opzichte van de vlakstraal water, energie en tijd. De Dirt Blaster met draaiende puntstraal zorgt voor grondige reinigingsresultaten bij hardnekkig vuil. De levering omvat ook een spuitpistool, een 6-meter lange PremiumFlex hogedrukslang en een schuimlans. Door zijn compacte formaat kan de K Silent eco!Booster zowel binnen als buiten worden opgeslagen zonder veel ruimte in beslag te nemen.