Met de K 7 Premium Power Flex Home hogedrukreiniger kan elk oppervlak met de juiste druk worden gereinigd. De in de Kärcher Home & Garden app geïntegreerde toepassingsadviseur helpt de gebruiker de juiste druk te vinden door praktische tips te geven voor elke reinigingssituatie en reinigingstaak – voor perfecte reinigingsresultaten. Het apparaat is uitgerust met een watergekoelde motor voor een lange levensduur en is ontworpen voor frequente reiniging en voor het aanpakken van hardnekkig vuil. Het assortiment omvat een spuitpistool met een praktische Quick Connect-adapter via een PremiumFlex hogedrukslang, een betrouwbaar waterfilter dat de pomp beschermt, een Vario Power spuitlans (VPS) en een vuilfrees met een roterende puntstraal. De drukinstelling op de VPS kan met een eenvoudige draaibeweging worden aangepast en de vuilfrees maakt korte metten met zelfs het hardnekkigste vuil. Andere uitrustingsdetails omvatten de ingebouwde slanghaspel, Plug 'n' Clean reinigingssysteem, aluminium telescopische handgreep en parkeerpositie voor gemakkelijk toegankelijke accessoires. Inclusief de Home Kit met T 7 oppervlaktereiniger en 1 liter steen- en gevelreiniger.