Nettoyeur haute pression K 7 Premium Power Flex Home
Pour plus de puissance : K 7 Premium Power Flex Home avec flexible PremiumFlex, pistolet G 180 Q, lance d'arrosage Vario Power, enrouleur de flexible et Home Kit. Pour les salissures tenaces autour de la maison.
Le nettoyeur haute pression K 7 Premium Power Flex Home permet de nettoyer toutes les surfaces avec la pression adaptée. Pour trouver la pression adaptée, l'assistant d'application intégré à l'application Kärcher Home & Garden fournit à l'utilisateur des conseils pratiques dans toute situation de nettoyage et pour tout type d'objets à nettoyer afin d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage. L'appareil est équipé d'un moteur refroidi à l'eau pour une durée de vie prolongée et a été conçu pour les nettoyages fréquents et les salissures fortes. L'éventail d'équipements comprend un pistolet avec raccord pratique Quick Connect, un flexible haute pression PremiumFlex, un filtre à eau fiable pour protéger la pompe, une lance d'arrosage Vario Power (VPS) et une rotabuse à jet crayon rotatif. Le réglage de la pression sur la lance d'arrosage VPS se fait littéralement en un tour de main et la rotabuse vient à bout de toutes les salissures, aussi tenaces soient-elles. Autres équipements détaillés : enrouleur de flexible, système de détergent Plug ’n’ Clean, poignée télescopique en aluminium, position de stationnement pour garder les accessoires à portée de main. Inclus : le Home Kit comprenant le nettoyeur de surfaces T 7 et 1 litre de détergent pour pierres et façades.
Caractéristiques et avantages
Poignée télescopique en aluminium haut de gammeLa poignée télescopique en aluminium peut être sortie pour le transport, puis de nouveau rentrée pour le rangement de l'appareil.
Flexible haute pression PremiumFlexLe tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale.
Plug ’n’ Clean – le système de détergent de KärcherRapide, simple et confortable : le système Plug ’n’ Clean permet de changer de détergent en un seul geste.
Performance exceptionnelle
- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Débit (l/h)
|max. 600
|Rendement surfacique (m²/h)
|60
|Température d'admission (°C)
|max. 60
|Puissance de raccordement (kW)
|3
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|17,8
|Poids emballage inclus (kg)
|25,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|459 x 330 x 669
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 7, détergent pour pierres et façades 3 en 1, 1 litre
- Pistolet haute pression: G 180 Q
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 10 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Vario Power Jet
- Enrouleur de flexible haute pression intégré
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Clôtures
- Murs de jardin et de pierre
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Voitures
- Mobilehomes
- Vélos
- Motos et scooters
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon