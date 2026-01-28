Le nettoyeur haute pression K 7 Premium Power Flex Home permet de nettoyer toutes les surfaces avec la pression adaptée. Pour trouver la pression adaptée, l'assistant d'application intégré à l'application Kärcher Home & Garden fournit à l'utilisateur des conseils pratiques dans toute situation de nettoyage et pour tout type d'objets à nettoyer afin d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage. L'appareil est équipé d'un moteur refroidi à l'eau pour une durée de vie prolongée et a été conçu pour les nettoyages fréquents et les salissures fortes. L'éventail d'équipements comprend un pistolet avec raccord pratique Quick Connect, un flexible haute pression PremiumFlex, un filtre à eau fiable pour protéger la pompe, une lance d'arrosage Vario Power (VPS) et une rotabuse à jet crayon rotatif. Le réglage de la pression sur la lance d'arrosage VPS se fait littéralement en un tour de main et la rotabuse vient à bout de toutes les salissures, aussi tenaces soient-elles. Autres équipements détaillés : enrouleur de flexible, système de détergent Plug ’n’ Clean, poignée télescopique en aluminium, position de stationnement pour garder les accessoires à portée de main. Inclus : le Home Kit comprenant le nettoyeur de surfaces T 7 et 1 litre de détergent pour pierres et façades.