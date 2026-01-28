Hogedrukreiniger K 5 WCM Premium Home
De K 5 WCM Premium Home hogedrukreiniger met watergekoelde motor en slanghaspel is perfect om vuil op paden, terrassen en voertuigen aan te pakken. Inclusief Home Kit.
Krachtige prestaties ontmoeten een lange levensduur: de K 5 WCM Premium Home met zijn krachtige, watergekoelde motor verwijdert vuil in een oogwenk. Paden, terrassen en voertuigen kunnen worden gereinigd wanneer nodig met de spuitlansen. De druk kan eenvoudig worden aangepast op de Vario Power spuitlans (VPS) door simpelweg te draaien - voor bijzonder gerichte reiniging die zacht is voor oppervlakken. De Home Kit bevat de T 5 Oppervlaktereiniger en 1 liter van Steen- en Gevelreiniger 3-in-1. Andere uitstekende kenmerken van de vuilfrees zijn onder andere de roterende puntstraal, de geïntegreerde slanghaspel voor praktische opslag direct bij het apparaat, evenals een ingebouwd waterfilter dat de pomp betrouwbaar beschermt tegen vuildeeltjes.
Kenmerken en voordelen
Uitstekende prestatieDe watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Slanghaspel voor gebruiksgemak.Ruimtebesparende opslag: met de praktische slanghaspel wordt de hogedrukslang optimaal beschermd en is gemakkelijk toegankelijk. Berg de slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel op een ruimtebesparende en nette manier op.
Geïntegreerde aanzuigslang voor detergentHandig en eenvoudig gebruik van reinigingsmiddelen. Kärcher reinigingsmiddelen (beschikbaar als optie) beschermen niet alleen het oppervlak dat wordt gereinigd, maar leveren ook efficiëntere en langduriger resultaten op.
Quick Connect Systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|13
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|18,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|369 x 389 x 901
Inbegrepen bij levering
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 8 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Detergent aanbrengen via: Aanzuigslang
- Watergekoelde motor
- Pomp materiaal: Aluminium
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Wateraanzuiging
Videos
Toepassingen
- Tuinmuren en stenen muren
- Buitenstappen
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Voor de reiniging van gezinswagens en breaks.
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Fietsen