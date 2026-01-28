De hogedrukreiniger K 5 Comfort Premium is ideaal voor het verwijderen van matige vervuiling rondom het huis en de auto. Uitgerust met een robuuste, watergekoelde motor, levert het apparaat een consistent hoge reinigingsprestatie. De geïntegreerde slanghaspel met de flexibele PremiumFlex-slang maakt een comfortabel gebruik mogelijk en garandeert maximale bewegingsvrijheid. Het G 180 Q COMFORT!Hold spuitpistool vermindert de knijpkracht merkbaar en zorgt zo voor een moeiteloze reinigingservaring. Het praktische Quick Connect-systeem zorgt er bovendien voor dat de hogedrukslang snel kan worden aangesloten en losgekoppeld. De veelzijdige 4-in-1 Multi Jet spuitlans schakelt moeiteloos tussen 4 straalsoorten door aan de kop van de spuitlans te draaien, waardoor deze zich aanpast aan verschillende reinigingstaken. Bovendien biedt het 2-in-1 reinigingsmiddelconcept extra gemak en een perfecte aanbrenging van het reinigingsmiddel, afgestemd op de betreffende taak. Kabels en toebehoren kunnen eenvoudig en compact op het apparaat worden opgeborgen. Voor optimale ondersteuning biedt de Kärcher Home & Garden app een geïntegreerde toepassingshulp en nuttige tips en tricks.