Le nettoyeur haute pression K 5 Comfort Premium est idéal pour éliminer les salissures de moyenne intensité autour de la maison et sur la voiture. Équipé d'un moteur refroidi à l'eau robuste, l'appareil fournit une puissance de nettoyage élevée constante. L'enrouleur de flexible intégré avec le flexible PremiumFlex souple permet un maniement pratique et assure une liberté de mouvement maximale. Le pistolet G 180 Q COMFORT!Hold réduit sensiblement l'effort de maintien et garantit ainsi une expérience de nettoyage sans fatigue. Le système Quick Connect pratique permet en outre de brancher et de débrancher rapidement le flexible haute pression. La lance d'arrosage polyvalente Multi Jet 4 en 1 alterne aisément entre 4 formes de jet en tournant la tête de la lance d'arrosage et s'adapte ainsi aux différentes tâches de nettoyage. De plus, le concept 2 en 1 pour les détergents assure le confort et une dispense parfaite du détergent en fonction de l'utilisation. Le câble et les accessoires se rangent facilement sur l'appareil pour un format compact. Pour une assistance optimale, l'application Kärcher Home & Garden fournit un assistant d'application intégré ainsi que des conseils et des astuces utiles.