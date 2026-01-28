De K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition, ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van het bedrijf, is een beperkte kleurvariant met speciale accessoires. De hogedrukreiniger kan worden gebruikt om elk oppervlak te reinigen met de juiste druk. De toepassingsadviseur die is geïntegreerd in de Kärcher Home & Garden-app helpt de gebruiker de juiste druk te vinden door praktische tips te geven voor elke reinigingssituatie en -taak, voor perfecte schoonmaakresultaten. De hogedrukreiniger maakt ook indruk met het Kärcher Plug 'n' Clean detergentsysteem voor moeiteloze vervanging van het reinigingsmiddel, de PremiumFlex hogedrukslang voor extra gemak, een hoogwaardige aluminium telescoopsteel voor gemakkelijk transport, het Quick Connect-systeem om tijd en moeite te besparen bij het in- en uitklikken van de hogedrukslang en het triggerpistool, evenals de parkeerpositie om ervoor te zorgen dat accessoires altijd direct beschikbaar zijn. Inclusief Home & Brush Kit met T 5 oppervlaktereiniger, 1 liter Steen- en Gevelreiniger, 1 liter Universele Reiniger en een WB 60 wasborstel.