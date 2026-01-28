Hogedrukreiniger K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
Limited K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition met speciale accessoires ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van het bedrijf. Inclusief Home & Brush Kit met T 5 oppervlaktereiniger, 1 liter Steen- en Gevelreiniger, 1 liter Universele Reiniger en een WB 60 wasborstel.
De K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition, ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van het bedrijf, is een beperkte kleurvariant met speciale accessoires. De hogedrukreiniger kan worden gebruikt om elk oppervlak te reinigen met de juiste druk. De toepassingsadviseur die is geïntegreerd in de Kärcher Home & Garden-app helpt de gebruiker de juiste druk te vinden door praktische tips te geven voor elke reinigingssituatie en -taak, voor perfecte schoonmaakresultaten. De hogedrukreiniger maakt ook indruk met het Kärcher Plug 'n' Clean detergentsysteem voor moeiteloze vervanging van het reinigingsmiddel, de PremiumFlex hogedrukslang voor extra gemak, een hoogwaardige aluminium telescoopsteel voor gemakkelijk transport, het Quick Connect-systeem om tijd en moeite te besparen bij het in- en uitklikken van de hogedrukslang en het triggerpistool, evenals de parkeerpositie om ervoor te zorgen dat accessoires altijd direct beschikbaar zijn. Inclusief Home & Brush Kit met T 5 oppervlaktereiniger, 1 liter Steen- en Gevelreiniger, 1 liter Universele Reiniger en een WB 60 wasborstel.
Kenmerken en voordelen
Power Control-spuitpistool met Quick Connect en spuitlansenVoor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
PremiumFlex hogedrukslangDe flexibele slang zorgt voor de grootste flexibiliteit en hierdoor voor een maximale bewegingsvrijheid. Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, zijn toepassingen en ons serviceportaal.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
- Dankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|12,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|19,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|405 x 306 x 584
Inbegrepen bij levering
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
- Wasborstel
- Reinigingsmiddelen: Universeel reinigingsmiddel RM 626
- Hogedrukpistool: G 160 Q Power Control-pistool
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Plug ’n’ Clean System
- Telescopisch handvat
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Wateraanzuiging