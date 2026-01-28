Le K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition, qui célèbre le 90e anniversaire de l'entreprise, est une variante de couleur en édition limitée avec accessoires spéciaux. Le nettoyeur haute pression permet de nettoyer toutes les surfaces avec la pression adaptée. Pour trouver la pression adaptée, l'assistant d'application intégré à l'application Kärcher Home & Garden fournit à l'utilisateur des conseils pratiques dans toute situation de nettoyage et pour tout type d'objets à nettoyer en vue d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage. Le nettoyeur haute pression séduit en outre par le système de détergent Kärcher Plug ’n’ Clean pour un changement de détergent sans effort, le flexible haute pression PremiumFlex pour une utilisation confortable, une poignée télescopique en aluminium de haute qualité pour un transport aisé, le système Quick Connect pour fixer et détacher facilement et rapidement le flexible haute pression dans l'appareil et dans le pistolet ainsi qu'une position de stationnement pour des accessoires toujours à portée de main. Inclus : Home et Brush Kit avec nettoyeur de surfaces T 5, 1 l de détergent pour pierres et façades, brosse WB 60 et 1 l de détergent universel.