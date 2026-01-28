De K 7 Premium Power Home is uitgerust met een watergekoelde motor voor een lange levensduur en is ontworpen voor frequente reinigingvan grote vervuiling die vaak voorkomt op paden, zwembaden, fietsen of grote auto's, enz. Tot de uitrusting behoren een spuitpistool met praktische Quick Connect-adapter via een hogedrukslang met een lengte van 10m, een betrouwbare waterfilter die de pomp beschermt, een Vario Power-spuitlans (VPS) en een vuilfrees met roterende puntstraal. De drukinstelling van de VPS is met een handomdraai in te stellen en de vuilfrees maakt korte metten met zelfs het meest hardnekkige vuil. De Home Kit bevat de T 7 terrasreiniger en 1 liter 3-in-1 detergent voor stenen oppervlakken. Andere uitrustingsdetails zijn de slanghaspel, het Plug 'n' Clean-reinigingssysteem, de aluminium telescoopsteel en de parkeerstand voor gemakkelijk afneembare accessoires.