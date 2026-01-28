Hogedrukreiniger K 7 Premium Power Home
De K 7 Premium Power Home hogedrukreiniger met slanghaspel en Home Kit voor het reinigen van grote vervuilingen op paden en auto's.
De K 7 Premium Power Home is uitgerust met een watergekoelde motor voor een lange levensduur en is ontworpen voor frequente reinigingvan grote vervuiling die vaak voorkomt op paden, zwembaden, fietsen of grote auto's, enz. Tot de uitrusting behoren een spuitpistool met praktische Quick Connect-adapter via een hogedrukslang met een lengte van 10m, een betrouwbare waterfilter die de pomp beschermt, een Vario Power-spuitlans (VPS) en een vuilfrees met roterende puntstraal. De drukinstelling van de VPS is met een handomdraai in te stellen en de vuilfrees maakt korte metten met zelfs het meest hardnekkige vuil. De Home Kit bevat de T 7 terrasreiniger en 1 liter 3-in-1 detergent voor stenen oppervlakken. Andere uitrustingsdetails zijn de slanghaspel, het Plug 'n' Clean-reinigingssysteem, de aluminium telescoopsteel en de parkeerstand voor gemakkelijk afneembare accessoires.
Kenmerken en voordelen
Telescoopsteel van hoogwaardig aluminiumDe aluminium telescoopgreep kan voor het vervoer worden uitgetrokken en bij het opbergen weer worden ingeschoven.
Slanghaspel voor comfortabel gebruikDe hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteemDankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Handige en ruimtebesparende opslag van accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|17,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|25,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|459 x 330 x 666
Inbegrepen bij levering
- Home kit: K 7 Smart: T 7 oppervlaktereiniger, steen-en gevelreiniger, 3-in-1, 1l
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 10 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Vario Power Jet
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Plug ’n’ Clean System
- Telescopisch handvat
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerde water fijnfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Voor de reiniging van kleine wagens.
- Buitenstappen
- Voor de reiniging van gezinswagens en breaks.
- Tuinmuren en stenen muren
- Mobile homes