Équipé d'un moteur refroidi à l'eau pour une longue durée de vie, le K 7 Premium Power Home a été conçu pour le nettoyage fréquent des salissures importantes que l'on rencontre par ex. dans les allées et les piscines, sur les vélos ou les grandes voitures. Il est équipé d'un pistolet avec raccord pratique Quick Connect, d'un flexible haute pression de 10 mètres, d'un filtre à eau fiable pour protéger la pompe, d'une lance d'arrosage Vario Power (VPS) et d'une rotabuse avec jet crayon. Le réglage de la pression sur la VPS se fait littéralement en un tour de main et la rotabuse vient à bout de toutes les salissures, aussi tenaces soient-elles. Le Home Kit comprend le nettoyeur de surfaces T 7 et 1 l de détergent pour pierres 3 en 1. Parmi les autres équipements, on trouve l'enrouleur de flexible, le système de détergent Plug ’n’ Clean, la poignée télescopique en aluminium et la position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main.