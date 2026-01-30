De kleine en ruimtebesparende K 2 Premium Horizontale hogedrukreiniger met spuitlans en vuilbfrees verwijdert vuil snel en efficiënt van kleine oppervlakken en voertuigen, tuingereedschap en tuinmeubilair. Het apparaat is ideaal voor alle incidentele reinigingstaken rondom het huis en in de tuin. De vlakke straal op de meegeleverde spuitlans produceert gerichte reinigingsresultaten op gevormde oppervlakken. De roterende straal op de meegeleverde vuilbfrees verwijdert zelfs het meest hardnekkige vuil. Dankzij het lage gewicht en de praktische geïntegreerde draaggreep kunt u de K 2 Premium Horizontal eenvoudig transporteren naar waar het nodig is. Het Quick Connect-systeem biedt extra gemak doordat de vier meter lange hogedrukslang eenvoudig kan worden vastgeklikt en losgekoppeld van het apparaat en het spuitpistool. Alle meegeleverde accessoires kunnen gemakkelijk worden opgeborgen op de K 2 Premium Horizontal zelf.