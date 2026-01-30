Hogedrukreiniger K 2 Premium horizontal
De K 2 Premium Horizontal is de perfecte hogedrukreiniger voor incidenteel gebruik en lichte vervuiling, zoals je zou kunnen vinden op fietsen, tuingereedschap en tuinmeubilair.
De kleine en ruimtebesparende K 2 Premium Horizontale hogedrukreiniger met spuitlans en vuilbfrees verwijdert vuil snel en efficiënt van kleine oppervlakken en voertuigen, tuingereedschap en tuinmeubilair. Het apparaat is ideaal voor alle incidentele reinigingstaken rondom het huis en in de tuin. De vlakke straal op de meegeleverde spuitlans produceert gerichte reinigingsresultaten op gevormde oppervlakken. De roterende straal op de meegeleverde vuilbfrees verwijdert zelfs het meest hardnekkige vuil. Dankzij het lage gewicht en de praktische geïntegreerde draaggreep kunt u de K 2 Premium Horizontal eenvoudig transporteren naar waar het nodig is. Het Quick Connect-systeem biedt extra gemak doordat de vier meter lange hogedrukslang eenvoudig kan worden vastgeklikt en losgekoppeld van het apparaat en het spuitpistool. Alle meegeleverde accessoires kunnen gemakkelijk worden opgeborgen op de K 2 Premium Horizontal zelf.
Kenmerken en voordelen
Ultra-compact apparaatVoor een eenvoudige, plaatsbesparende opberging, zelfs in kleine hokjes. Kan met één hand worden gedragen.
Geïntegreerde aanzuigslang voor detergentHandig en eenvoudig gebruik van reinigingsmiddelen. Kärcher reinigingsmiddelen (beschikbaar als optie) beschermen niet alleen het oppervlak dat wordt gereinigd, maar leveren ook efficiëntere en langduriger resultaten op.
Schoon en netjesBerg de slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel op een ruimtebesparende en nette manier op.
Quick Connect Systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk ( /bar)
|20 / max. 110
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|380 x 197 x 264
Inbegrepen bij levering
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Enkelvoudige spuitlans
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 4 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Aanzuigslang
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Kabeloprolling
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 2 Premium horizontal
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.