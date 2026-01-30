La propreté en un clin d’œil : doté d’une lance d’arrosage simple et d’une rotabuse à jet crayon rotatif, le nettoyeur haute pression K 2 Premium Horizontal, petit et peu encombrant, permet d’éliminer rapidement et efficacement les salissures sur les petites surfaces et les véhicules, les outils de jardinage et le mobilier de jardin. L’appareil est idéal pour toutes les tâches de nettoyage occasionnelles à l’extérieur de la maison. Avec le jet plat de la lance d’arrosage simple fournie, les surfaces peuvent être nettoyées en suivant précisément leur contour. Le jet rotatif de la rotabuse incluse élimine même les salissures les plus tenaces. Avec son faible poids et la poignée de transport intégrée pour plus de maniabilité, le K 2 Premium Horizontal peut être transporté confortablement jusqu’à son lieu d’utilisation. Pour encore plus de confort, il est équipé du système Quick Connect : grâce au raccord rapide, le flexible haute pression de 4 mètres se fixe et se détache facilement de l’appareil et du pistolet. Tous les accessoires fournis peuvent être rangés facilement sur le K 2 Premium Horizontal.