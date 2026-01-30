Nettoyeur haute pression K 2 Premium Horizontal
Le petit K 2 Premium Horizontal est le nettoyeur haute pression qui convient idéalement pour des utilisations occasionnelles en cas de salissures légères, par exemple sur des vélos, des outils de jardinage ainsi que le mobilier de jardin.
La propreté en un clin d’œil : doté d’une lance d’arrosage simple et d’une rotabuse à jet crayon rotatif, le nettoyeur haute pression K 2 Premium Horizontal, petit et peu encombrant, permet d’éliminer rapidement et efficacement les salissures sur les petites surfaces et les véhicules, les outils de jardinage et le mobilier de jardin. L’appareil est idéal pour toutes les tâches de nettoyage occasionnelles à l’extérieur de la maison. Avec le jet plat de la lance d’arrosage simple fournie, les surfaces peuvent être nettoyées en suivant précisément leur contour. Le jet rotatif de la rotabuse incluse élimine même les salissures les plus tenaces. Avec son faible poids et la poignée de transport intégrée pour plus de maniabilité, le K 2 Premium Horizontal peut être transporté confortablement jusqu’à son lieu d’utilisation. Pour encore plus de confort, il est équipé du système Quick Connect : grâce au raccord rapide, le flexible haute pression de 4 mètres se fixe et se détache facilement de l’appareil et du pistolet. Tous les accessoires fournis peuvent être rangés facilement sur le K 2 Premium Horizontal.
Caractéristiques et avantages
Appareil particulièrement compact et peu encombrantPour un rangement simple, prenant peu de place, même sur un petit endroit. Se porte à une seule main.
Flexible d'aspiration de détergent intégréUtilisation pratique et simple de détergent. Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Parfaitement rangéRangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Système Quick connect
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression ( /bar)
|20 / max. 110
|Débit (l/h)
|max. 360
|Rendement surfacique (m²/h)
|20
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3,5
|Poids emballage inclus (kg)
|5,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|380 x 197 x 264
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Lance simple
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 4 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Flexible d'aspiration
- Filtre à eau intégré
- Enrouleur de câble
Accessoires
Détergents
Piéces détachées K 2 Premium Horizontal
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.