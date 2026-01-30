Hogedrukreiniger K 4 Power Control Car & Stairs *EU

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger K 4 Power Control Car & Stairs *EU: Home & Garden app
Home & Garden app
Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, zijn toepassingen en ons serviceportaal.
Hogedrukreiniger K 4 Power Control Car & Stairs *EU: Power Control-spuitpistool met Quick Connect en spuitlansen
Power Control-spuitpistool met Quick Connect en spuitlansen
Voor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
Hogedrukreiniger K 4 Power Control Car & Stairs *EU: Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
Innovatieve insteeksysteem voor Kärcher-reinigingsmiddelflessen. Voor een snelle, handige en comfortabele aanbrenging van reinigingsmiddelen met de hogedrukreiniger. Kärcher-reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en beschermen en verzorgen het oppervlak.
In hoogte verstelbare telescoopsteel
  • Voor een praktische hoogte om het toestel vooruit te trekken.
  • Volledig intrekbaar voor een optimale opberging.
Specificaties

Technische gegevens

Stroomsoort (V) 230
Frequentie (Hz) 50
Werkdruk (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2 - max. 13
Wateropbrengst (l/u) max. 420
Oppervlakteprestatie (m²/u) 30
Temperatuur watertoevoer (°C) max. 40
Vermogen (kW) 1,8
Stroomkabel (m) 5
Kleur Geel
Gewicht zonder toebehoren (kg) 11,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 17,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 402 x 306 x 588

Inbegrepen bij levering

  • Car kit: Roterende wasborstel, 0,3 liter schuimreservoir, 3-in-1 car shampoo, 1 l
  • Hogedrukpistool: G 160 Q Power Control-pistool
  • Vario Power Jet
  • Vuilfrees
  • Hogedrukslang: 8 m
  • Adapter tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • PS 30 powerscrubber
  • Geïntegreerd opbergnet
  • Quick Connect aan de machine
  • Detergent aanbrengen via: Plug ’n’ Clean System
  • Telescopisch handvat
  • Watergekoelde motor
  • Geïntegreerde water fijnfilter
Hogedrukreiniger K 4 Power Control Car & Stairs *EU
Hogedrukreiniger K 4 Power Control Car & Stairs *EU
Hogedrukreiniger K 4 Power Control Car & Stairs *EU
Hogedrukreiniger K 4 Power Control Car & Stairs *EU
Hogedrukreiniger K 4 Power Control Car & Stairs *EU
Videos
Toepassingen
  • Fietsen
  • Tuingereedschap en -uitrusting
  • Tuin-/terras-/balkonmeubels
  • Gebieden rondom het huis en de tuin
  • Voor de reiniging van moto's en scooters.
  • Voor de reiniging van kleine wagens.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 4 Power Control Car & Stairs *EU

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.