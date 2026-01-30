Nettoyeur haute pression K 4 Power Control Car & Stairs
Peut être complété idéalement par l'application Kärcher Home & Garden avec assistant d'application intégré : le nettoyeur haute pression K 4 Power Control avec pistolet G 160 Q Power Control. Avec Car & Stairs Kit.
Le nettoyeur haute pression K 4 Power Control fait un jeu d'enfant du nettoyage de chaque surface avec la pression adaptée. Et grâce à l'application Kärcher Home & Garden, il devient tout aussi facile de trouver la pression adaptée : l'assistant d'application intégré dans l'application fournit à l'utilisateur des conseils pratiques dans toutes les situations de nettoyage et pour tous les objets à nettoyer afin d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage. Outre l'assistant d'application, l'application propose d'autres fonctions utiles telles qu'une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que le portail de service Kärcher. Une fois que le niveau de pression adapté a été trouvé, il se règle très facilement par rotation de la lance d'arrosage et peut être vérifié sur le pistolet G 160 Q Power Control. Avec Car Kit pour un nettoyage manuel en profondeur des véhicules comprenant un canon à mousse, une brosse de lavage rotative et 1 litre de shampoing voitures. Le Stairs Kit avec brosse haute performance PS 30 convient au nettoyage de toutes les surfaces extérieures. Le K 4 Power Control séduit en outre par le système de détergent Kärcher Plug ’n’ Clean pour un changement de détergent sans effort, une poignée télescopique pour un transport aisé ainsi qu'une position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main à tout moment.
Caractéristiques et avantages
Application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Pistolet Power Control avec Quick Connect et lances d'arrosageLe réglage optimal pour chaque surface.3 niveaux de pression et un mode détergent. Contrôle total : l'afficheur manuel indique les réglages effectués. Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Plug ’n’ Clean – le système de détergent de KärcherDispositif d'enfichage innovant des bouteilles de détergent Kärcher. Pour une application rapide, pratique et confortable des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression. Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité tout en assurant la protection et l'entretien de la surface.
Poignée télescopique réglable en hauteur
- Permet de tirer l'appareil à une hauteur confortable.
- Complètement rétractable pour un rangement optimal.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Débit (l/h)
|max. 420
|Rendement surfacique (m²/h)
|30
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|1,8
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|11,5
|Poids emballage inclus (kg)
|17,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|402 x 306 x 588
Inclus dans la livraison
- Car Kit: Brosse de lavage rotative, canon à mousse 0,3 l, 1 l de shampoing voitures 3 en 1
- Pistolet haute pression: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 8 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Brosse de lavage PS 30
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures
Accessoires
Détergents
Piéces détachées K 4 Power Control Car & Stairs
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.