Le nettoyeur haute pression K 4 Power Control fait un jeu d'enfant du nettoyage de chaque surface avec la pression adaptée. Et grâce à l'application Kärcher Home & Garden, il devient tout aussi facile de trouver la pression adaptée : l'assistant d'application intégré dans l'application fournit à l'utilisateur des conseils pratiques dans toutes les situations de nettoyage et pour tous les objets à nettoyer afin d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage. Outre l'assistant d'application, l'application propose d'autres fonctions utiles telles qu'une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que le portail de service Kärcher. Une fois que le niveau de pression adapté a été trouvé, il se règle très facilement par rotation de la lance d'arrosage et peut être vérifié sur le pistolet G 160 Q Power Control. Avec Car Kit pour un nettoyage manuel en profondeur des véhicules comprenant un canon à mousse, une brosse de lavage rotative et 1 litre de shampoing voitures. Le Stairs Kit avec brosse haute performance PS 30 convient au nettoyage de toutes les surfaces extérieures. Le K 4 Power Control séduit en outre par le système de détergent Kärcher Plug ’n’ Clean pour un changement de détergent sans effort, une poignée télescopique pour un transport aisé ainsi qu'une position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main à tout moment.