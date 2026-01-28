De K 7 WCM is de perfecte (reinigings)partner voor frequent gebruik en hardnekkig vuil: met zijn krachtige watergekoelde motor maakt het een einde aan vuil op paden, terrassen, tuingereedschap en grotere voertuigen. Om de oppervlakken bijzonder effectief en voorzichtig te reinigen, kan de Vario Power spuitlans (VPS) eenvoudig worden aangepast met een simpele draai. Andere kenmerken zijn de roterende puntstraal van de vuilfrees die zorgt voor succesvolle reiniging zonder compromissen, zelfs bij hardnekkig vuil. Een ingebouwd waterfilter beschermt bovendien de pomp tegen vuildeeltjes. Bovendien kunnen alle accessoires direct op het apparaat worden opgeborgen.