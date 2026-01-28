Hogedrukreiniger K 7 WCM
Prestaties van topklasse: De K 7 WCM hogedrukreiniger met watergekoelde motor verwijdert vuil op paden, terrassen, tuingereedschap en voertuigen effectief en krachtig.
De K 7 WCM is de perfecte (reinigings)partner voor frequent gebruik en hardnekkig vuil: met zijn krachtige watergekoelde motor maakt het een einde aan vuil op paden, terrassen, tuingereedschap en grotere voertuigen. Om de oppervlakken bijzonder effectief en voorzichtig te reinigen, kan de Vario Power spuitlans (VPS) eenvoudig worden aangepast met een simpele draai. Andere kenmerken zijn de roterende puntstraal van de vuilfrees die zorgt voor succesvolle reiniging zonder compromissen, zelfs bij hardnekkig vuil. Een ingebouwd waterfilter beschermt bovendien de pomp tegen vuildeeltjes. Bovendien kunnen alle accessoires direct op het apparaat worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Uitstekende prestatieDe watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Het aanbrengen van reinigingsmiddelUitgerust met een geïntegreerd aanzuigmechanisme voor reinigingsmiddel. Kärcher reinigingsmiddelen (beschikbaar als optie) beschermen niet alleen het oppervlak dat wordt gereinigd, maar leveren ook efficiëntere en langduriger resultaten op.
Schoon en netjesDe slang, spuitlans, spuitpistool en kabel kunnen direct op het apparaat worden opgeborgen.
Quick Connect Systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|17,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|21,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|369 x 355 x 946
Inbegrepen bij levering
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 10 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Vario Power Jet
- Detergent aanbrengen via: Aanzuigslang
- Watergekoelde motor
- Pomp materiaal: Aluminium
- Geïntegreerde water fijnfilter
Videos
Toepassingen
- Tuinmuren en stenen muren
- Buitenstappen
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Auto's
- Mobile homes
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Fietsen