Un nettoyage puissant qui saura vous séduire ! Le K 7 WCM est un allié (de nettoyage) idéal pour les utilisations fréquentes et les salissures importantes : avec son moteur refroidi à l'eau et performant, il chasse la saleté des allées, des terrasses, des outils de jardinage et des grandes voitures. Pour un nettoyage des surfaces particulièrement efficace et en douceur, la lance d'arrosage Vario Power (VPS) peut être ajustée par simple rotation. Parmi les autres équipements, on trouve la rotabuse à jet crayon rotatif qui garantit un nettoyage parfaitement réussi, même en cas de salissures tenaces. Un filtre à eau intégré protège en outre la pompe de façon fiable des particules de saleté. De plus, tous les accessoires inclus peuvent être rangés facilement à même l'appareil.