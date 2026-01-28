Nettoyeur haute pression K 7 WCM
Des performances inégalées : le nettoyeur haute pression K 7 WCM équipé d'un moteur refroidi à l'eau permet une élimination efficace et puissante des saletés dans les allées, sur les terrasses, les outils de jardinage ou les voitures.
Un nettoyage puissant qui saura vous séduire ! Le K 7 WCM est un allié (de nettoyage) idéal pour les utilisations fréquentes et les salissures importantes : avec son moteur refroidi à l'eau et performant, il chasse la saleté des allées, des terrasses, des outils de jardinage et des grandes voitures. Pour un nettoyage des surfaces particulièrement efficace et en douceur, la lance d'arrosage Vario Power (VPS) peut être ajustée par simple rotation. Parmi les autres équipements, on trouve la rotabuse à jet crayon rotatif qui garantit un nettoyage parfaitement réussi, même en cas de salissures tenaces. Un filtre à eau intégré protège en outre la pompe de façon fiable des particules de saleté. De plus, tous les accessoires inclus peuvent être rangés facilement à même l'appareil.
Caractéristiques et avantages
Performance exceptionnelleLe moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Application du détergentLes équipements incluent également un mécanisme d'aspiration intégré pour les produits de nettoyage. Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Parfaitement rangéLe flexible, les lances d'arrosage, le pistolet et le câble se rangent à même l'appareil.
Système Quick connect
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Débit (l/h)
|max. 600
|Rendement surfacique (m²/h)
|60
|Température d'admission (°C)
|max. 60
|Puissance de raccordement (kW)
|3
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|17,2
|Poids emballage inclus (kg)
|21,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|369 x 355 x 946
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 180 Q
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 10 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Vario Power Jet
- Utilisation de détergents via: Flexible d'aspiration
- Moteur refroidi à l'eau
- Matériau de la pompe: Aluminium
- Filtre à eau intégré
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Murs de jardin et de pierre
- Perron
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Appareils et outils de jardinage
- Voitures
- Mobilehomes
- Motos et scooters
- Vélos