De K 4 Comfort Premium Car & Home is een krachtige en comfortabele hogedrukreiniger, ideaal voor het verwijderen van matige vervuiling rondom het huis en de auto. De duurzame, watergekoelde motor zorgt voor constante prestaties, terwijl de handige slanghaspel met PremiumFlex-slang flexibiliteit garandeert. Het G 180 Q COMFORT!Hold spuitpistool vermindert de knijpkracht met wel 50 procent voor moeiteloos werken. Dankzij het Quick Connect-systeem kan de hogedrukslang snel worden aangesloten. De innovatieve 4-in-1 Multi Jet spuitlans combineert 4 verschillende straalsoorten die kunnen worden ingesteld door aan de kop van de spuitlans te draaien. Inclusief de Home Kit met T 5 oppervlaktereiniger, 1 liter steen- en gevelreiniger en de Car Cleaning Kit met roterende wasborstel met verwisselbaar opzetstuk en 1 liter autoshampoo. Het 2-in-1 reinigingsmiddelconcept biedt extra gemak en een perfecte aanbrenging van het reinigingsmiddel, afgestemd op de betreffende taak. Toebehoren kunnen netjes op het apparaat worden opgeborgen, en de telescopische handgreep en wielen met een zacht oppervlak maken het transport eenvoudig. Ondersteuning wordt geboden door de Kärcher Home & Garden app met toepassingshulp en nuttige tips en tricks. Inclusief Car Cleaning Kit en Home Kit.