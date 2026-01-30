Le K 4 Comfort Premium Car & Home est un nettoyeur haute pression performant et pratique, idéal pour l'élimination des salissures de moyenne intensité autour de la maison et sur la voiture. Son moteur refroidi à l'eau durable garantit des performances constantes, l'enrouleur de flexible pratique avec le flexible PremiumFlex assure, quant à lui, la flexibilité. Le pistolet G 180 Q COMFORT!Hold réduit l'effort de maintien de jusqu'à 50 %, ce qui permet un travail sans fatigue. Grâce au système Quick Connect, le flexible haute pression se raccorde rapidement. La lance d'arrosage innovante Multi Jet 4 en 1 réunit 4 formes de jet différentes qui se règlent par rotation. Inclut le Home Kit comprenant le nettoyeur de surfaces T 5, 1 l de détergent pour pierres et façades et le Car Kit comprenant une brosse de lavage rotative à embout interchangeable et 1 l de shampoing voitures. Le concept de détergent 2 en 1 offre du confort et une application parfaite du détergent en fonction de l'utilisation. Les accessoires se rangent sur l'appareil pour un format compact tandis que la poignée télescopique et les roues dotées d'une finition à composants souples permettent un transport aisé. L'appli Kärcher Home & Garden fournit un assistant d'application ainsi que des conseils et des astuces. La fourniture inclut 1 litre de détergent.