De K 4 WCM Premium Home maakt indruk met een krachtige watergekoelde motor, die zich kenmerkt door een lange levensduur. De hogedrukreiniger met een 6 meter lange hogedrukslang is gebouwd voor incidenteel gebruik en matige vervuiling. Dankzij de Vario Power spuitlans (VPS) en de vuilbfrees kunnen terrassen, tuinmeubilair en voertuigen naar behoefte worden gereinigd. De druk kan eenvoudig worden aangepast aan het specifieke object dat moet worden gereinigd door eenvoudigweg aan de VPS te draaien. Bovendien zorgt de vuilbfrees met roterende puntstraal voor succesvolle reiniging zonder compromissen, zelfs bij hardnekkig vuil. De Home Kit bevat de T 5 Oppervlaktereiniger en 1 liter van de Steen- en Gevelreiniger 3-in-1. De geïntegreerde slanghaspel maakt het opbergen van de hogedrukslang kinderspel, en alle andere accessoires kunnen op het apparaat zelf worden opgeborgen. Een ingebouwd waterfilter beschermt de pomp betrouwbaar tegen vuildeeltjes.