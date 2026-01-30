Zeg vaarwel tegen vuil op auto's, trappen, tuingereedschap en tuinmeubelen: de K 2 Premium Home FJ hogedrukreiniger, inclusief Home Kit met T 1 oppervlakkenreiniger en 500 ml 'Patio & Deck' reinigingsmiddel, is de ideale oplossing voor het spatvrij reinigen van grotere oppervlakken. De K 2 Premium Home FJ met enkele spuitlans en Vuilfrees met roterende puntstraal is de ideale oplossing voor alle incidentele schoonmaakklussen rondom uw eigendom. Met extra foam-jet en 500 ml Autoshampoo voor maximale vuiloplossende kracht. Dankzij de soepel lopende wielen is de K 2 Premium Home FJ gemakkelijk te vervoeren naar elke plek waar hij nodig is. Voor extra gemak zorgt het Quick Connect-systeem ervoor dat de 4 meter lange hogedrukslang eenvoudig in en uit het apparaat en het spuitpistool geklikt kan worden. Alle meegeleverde accessoires kunnen gemakkelijk op de K 2 Premium Home FJ zelf worden opgeborgen.