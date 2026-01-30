Hogedrukreiniger K 2 Premium FJ Home
Zeg vaarwel tegen vuil: zorg dat uw tuinmeubelen en kleinere tuinoppervlakken er op hun best uitzien met de K 2 Premium FJ hogedrukreiniger. Inclusief T1 oppervlaktereiniger, foam-jet, 0,5L Patio&Deck reinigingsmiddel, en 0,5L autoshampoo.
Zeg vaarwel tegen vuil op auto's, trappen, tuingereedschap en tuinmeubelen: de K 2 Premium Home FJ hogedrukreiniger, inclusief Home Kit met T 1 oppervlakkenreiniger en 500 ml 'Patio & Deck' reinigingsmiddel, is de ideale oplossing voor het spatvrij reinigen van grotere oppervlakken. De K 2 Premium Home FJ met enkele spuitlans en Vuilfrees met roterende puntstraal is de ideale oplossing voor alle incidentele schoonmaakklussen rondom uw eigendom. Met extra foam-jet en 500 ml Autoshampoo voor maximale vuiloplossende kracht. Dankzij de soepel lopende wielen is de K 2 Premium Home FJ gemakkelijk te vervoeren naar elke plek waar hij nodig is. Voor extra gemak zorgt het Quick Connect-systeem ervoor dat de 4 meter lange hogedrukslang eenvoudig in en uit het apparaat en het spuitpistool geklikt kan worden. Alle meegeleverde accessoires kunnen gemakkelijk op de K 2 Premium Home FJ zelf worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Schoon en netjesBerg de slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel op een ruimtebesparende en nette manier op.
Grote wielenVoor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden. Zeer wendbaar.
Quick Connect SysteemDe hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|242 x 285 x 790
Inbegrepen bij levering
- Home kit: T 1 oppervlaktereiniger, detergent "Patio & Deck", 0.5 l
- Spuitlansverlenging
- Schuimsproeier: 0.3 l
- Reinigingsmiddelen: Autoshampoo RM 562
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Enkelvoudige spuitlans
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 4 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Aanzuigslang
- Geïntegreerde water fijnfilter
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 2 Premium FJ Home
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.