Nettoyeur haute pression K 2 Premium FJ Home
Dites adieu à la saleté : le nettoyeur haute pression K 2 Premium FJ Home vous permet de nettoyer votre maison, votre mobilier de jardin et les petites surfaces dans votre jardin. Home Kit et canon à mousse inclus.
Pour reléguer au passé les salissures sur les véhicules, dans les escaliers, sur les outils de jardinage et le mobilier de jardin : le nettoyeur haute pression K 2 Premium Home FJ avec Home Kit comprenant le nettoyeur de surfaces T 1 et 500 ml de détergent « Patio & Deck » pour un nettoyage sans éclaboussures des surfaces étendues. Doté d'une lance d'arrosage simple et d'une rotabuse à jet crayon rotatif, le K 2 Premium Home FJ est idéal pour toutes les tâches de nettoyage occasionnelles autour de la maison. Avec canon à mousse supplémentaire et 500 ml de shampoing voitures pour un pouvoir maximal de dissolution de la saleté. Avec ses roues maniables, le K 2 Premium Home FJ se transporte confortablement jusqu'à son lieu d'utilisation. Le système Quick Connect ajoute encore au confort : grâce au raccord rapide, le flexible haute pression de 4 mètres se fixe et se détache facilement de l'appareil et du pistolet. Tous les accessoires inclus peuvent être rangés facilement sur le K 2 Premium Home FJ.
Caractéristiques et avantages
Parfaitement rangéRangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Grandes rouesPour un transport sûr et facile même sur terrain accidenté, notamment dans les allées de jardin. Très maniable.
Système Quick connectLe flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Débit (l/h)
|max. 360
|Rendement surfacique (m²/h)
|20
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|1,4
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,2
|Poids emballage inclus (kg)
|7,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|242 x 285 x 790
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 1, détergent Patio & Deck, 0,5 l
- Rallonge de lance
- Canon à mousse: 0.3 l
- Détergents: Shampoing voitures prêt à l'emploi RM 562
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Lance simple
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 4 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Flexible d'aspiration
- Filtre à eau intégré
Accessoires
Détergents
Piéces détachées K 2 Premium FJ Home
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.