Hogedrukreiniger K 2 Premium Car
De K 2 Premium Car hogedrukreiniger is de ideale oplossing voor incidentele reinigingstaken. Inclusief Autoreinigingskit: wasborstel, schuimkanon en 500ml autoshampoo.
Maak korte metten met vuil op auto’s, trappen, tuingereedschap en tuinmeubelen: de K 2 Premium Car hogedrukreiniger met vlakstraal spuitlans en vuilfrees met roterende puntstraal is de ideale oplossing voor incidentele reinigingstaken rondom je woning. De platte straal van de meegeleverde spuitlans en de roterende straal van de vuilfrees verwijderen zelfs hardnekkig vuil. De Autoreinigingskit bevat een wasborstel om de grijze aanslag te verwijderen, een schuimstraal voor goed hechtend schuim met maximale vuiloplossende kracht, en 500 ml autoshampoo. Dankzij de soepel lopende wielen is de K 2 Premium Car eenvoudig te verplaatsen naar elke gewenste plek. Het Quick Connect-systeem biedt extra gemak: de vier meter lange hogedrukslang kan met een snelle koppeling eenvoudig aan het apparaat en het spuitpistool worden bevestigd of losgekoppeld. Alle meegeleverde accessoires kunnen handig op de K 2 Premium Car zelf worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Schoon en netjesBerg de slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel op een ruimtebesparende en nette manier op.
Grote wielenVoor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden. Zeer wendbaar.
Quick Connect SysteemDe hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Handig aanbrengen van reinigingsmiddel.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|242 x 285 x 790
Inbegrepen bij levering
- Car kit: Wasborstel, schuimstraal, reinigingsmiddel, autoshampoo, 0.5 l
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Enkelvoudige spuitlans
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 4 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Schuimsproeier
- Geïntegreerde water fijnfilter
Videos
Toepassingen
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Terrassen
- Voor de reiniging van kleine wagens.
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Fietsen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 2 Premium Car
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.