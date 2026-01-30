Maak korte metten met vuil op auto’s, trappen, tuingereedschap en tuinmeubelen: de K 2 Premium Car hogedrukreiniger met vlakstraal spuitlans en vuilfrees met roterende puntstraal is de ideale oplossing voor incidentele reinigingstaken rondom je woning. De platte straal van de meegeleverde spuitlans en de roterende straal van de vuilfrees verwijderen zelfs hardnekkig vuil. De Autoreinigingskit bevat een wasborstel om de grijze aanslag te verwijderen, een schuimstraal voor goed hechtend schuim met maximale vuiloplossende kracht, en 500 ml autoshampoo. Dankzij de soepel lopende wielen is de K 2 Premium Car eenvoudig te verplaatsen naar elke gewenste plek. Het Quick Connect-systeem biedt extra gemak: de vier meter lange hogedrukslang kan met een snelle koppeling eenvoudig aan het apparaat en het spuitpistool worden bevestigd of losgekoppeld. Alle meegeleverde accessoires kunnen handig op de K 2 Premium Car zelf worden opgeborgen.