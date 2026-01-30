Nettoyeur haute pression K 2 Premium Car
Dites adieu aux salissures : le nettoyeur haute pression K 2 Premium Car vous permet de faire régner la propreté à l'extérieur de votre maison, du mobilier de jardin aux petites surfaces au jardin. Car Kit inclus.
Pour reléguer au passé les salissures sur les véhicules, dans les escaliers, sur les outils de jardinage et le mobilier de jardin : doté d'une lance d'arrosage simple et d'une rotabuse à jet crayon rotatif, le nettoyeur haute pression K 2 Premium Car est idéal pour toutes les tâches de nettoyage occasionnelles à l'extérieur de la maison. Même les salissures tenaces ne résistent pas au jet plat de la lance d'arrosage simple fournie et au jet rotatif de la rotabuse, également incluse. Le Car Kit inclut une brosse pour décoller le voile gris, un canon à mousse assurant une bonne adhérence de la mousse et une force maximale de dissolution de la saleté ainsi qu'un flacon de shampoing voitures de 500 ml. Avec ses roues maniables, le K 2 Premium Car se transporte confortablement jusqu'à son lieu d'utilisation. Le système Quick Connect ajoute encore au confort : grâce au raccord rapide, le flexible haute pression de 4 mètres se fixe et se détache facilement de l'appareil et du pistolet. Tous les accessoires fournis peuvent être rangés aisément sur le K 2 Premium Car.
Caractéristiques et avantages
Parfaitement rangéRangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Grandes rouesPour un transport sûr et facile même sur terrain accidenté, notamment dans les allées de jardin. Très maniable.
Système Quick connectLe flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts. Application confortable du détergent
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Débit (l/h)
|max. 360
|Rendement surfacique (m²/h)
|20
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|1,4
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,2
|Poids emballage inclus (kg)
|6,7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|242 x 285 x 790
Inclus dans la livraison
- Car Kit: Brosse de lavage, canon à mousse, détergent, shampoing voiture, 0,5 l
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Lance simple
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 4 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Canon à mousse
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Appareils et outils de jardinage
- Terrasses
- Petites voitures
- Motos et scooters
- Vélos
Accessoires
Détergents
Piéces détachées K 2 Premium Car
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.