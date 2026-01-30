Pour reléguer au passé les salissures sur les véhicules, dans les escaliers, sur les outils de jardinage et le mobilier de jardin : doté d'une lance d'arrosage simple et d'une rotabuse à jet crayon rotatif, le nettoyeur haute pression K 2 Premium Car est idéal pour toutes les tâches de nettoyage occasionnelles à l'extérieur de la maison. Même les salissures tenaces ne résistent pas au jet plat de la lance d'arrosage simple fournie et au jet rotatif de la rotabuse, également incluse. Le Car Kit inclut une brosse pour décoller le voile gris, un canon à mousse assurant une bonne adhérence de la mousse et une force maximale de dissolution de la saleté ainsi qu'un flacon de shampoing voitures de 500 ml. Avec ses roues maniables, le K 2 Premium Car se transporte confortablement jusqu'à son lieu d'utilisation. Le système Quick Connect ajoute encore au confort : grâce au raccord rapide, le flexible haute pression de 4 mètres se fixe et se détache facilement de l'appareil et du pistolet. Tous les accessoires fournis peuvent être rangés aisément sur le K 2 Premium Car.