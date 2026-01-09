Compact en licht: de K Mini is de kleinste hogedrukreiniger van Kärcher met de kracht van een K 2 toestel. Dankzij het compacte formaat en het lage gewicht kan hij gemakkelijk worden vervoerd en opgeslagen. De kleine krachtpatser is ideaal om balkons, tuin- en terrasmeubilair, fietsen en kleine auto's snel en efficiënt schoon te maken. De bediening is vanzelfsprekend: het spuitpistool, de verlengbuis en de Vario Power-spuitlans kunnen in slechts enkele stappen worden gemonteerd. Klik de hogedrukslang eenvoudig en snel in en uit het apparaat en spuitpistool door middel van het Quick Connect systeem. De vijf meter lange extra dunne PremiumFlex hogedrukslang voorkomt vervelende knoopvorming en biedt maximale flexibiliteit en bewegingsvrijheid bij het schoonmaken. Een afneembare accessoirehouder zorgt ervoor dat alle meegeleverde onderdelen eenvoudig kunnen worden opgeborgen. Als je klaar bent met schoonmaken kan de stroomkabel om de standaard van het apparaat worden gewikkeld en met een clip op zijn plaats worden gehouden. Door zijn kleine formaat kan de K Mini zowel binnen als buiten gemakkelijk worden opgeborgen.