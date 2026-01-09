Hogedrukreiniger K Mini
De kleinste hogedrukreiniger van Kärcher verwijdert vuil in een mum van tijd en dankzij het lichte gewicht en het praktische formaat kan hij gemakkelijk worden vervoerd en opgeborgen.
Compact en licht: de K Mini is de kleinste hogedrukreiniger van Kärcher met de kracht van een K 2 toestel. Dankzij het compacte formaat en het lage gewicht kan hij gemakkelijk worden vervoerd en opgeslagen. De kleine krachtpatser is ideaal om balkons, tuin- en terrasmeubilair, fietsen en kleine auto's snel en efficiënt schoon te maken. De bediening is vanzelfsprekend: het spuitpistool, de verlengbuis en de Vario Power-spuitlans kunnen in slechts enkele stappen worden gemonteerd. Klik de hogedrukslang eenvoudig en snel in en uit het apparaat en spuitpistool door middel van het Quick Connect systeem. De vijf meter lange extra dunne PremiumFlex hogedrukslang voorkomt vervelende knoopvorming en biedt maximale flexibiliteit en bewegingsvrijheid bij het schoonmaken. Een afneembare accessoirehouder zorgt ervoor dat alle meegeleverde onderdelen eenvoudig kunnen worden opgeborgen. Als je klaar bent met schoonmaken kan de stroomkabel om de standaard van het apparaat worden gewikkeld en met een clip op zijn plaats worden gehouden. Door zijn kleine formaat kan de K Mini zowel binnen als buiten gemakkelijk worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Compact en lichtgewicht apparaatKan gemakkelijk zowel binnen als buiten worden opgeborgen. Gemakkelijk te vervoeren voor flexibele reiniging.
Afneembare accessoirehouderHandige en ruimtebesparende opslag van accessoires.
Extra dunne PremiumFlex hogedrukslangWikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen. Maximale flexibiliteit bij het schoonmaken.
Praktische opberging voor de kabel
- Wind en wikkel de stroomkabel snel en gemakkelijk op.
- Stroomkabel stevig op zijn plaats gehouden rond de standaard van het apparaat.
Quick Connect Systeem
- De hogedrukslang kan snel en eenvoudig in en uit het apparaat en het pistool worden geklikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (W)
|1400
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|278 x 233 x 296
Inbegrepen bij levering
- Spuitlansverlenging
- Hogedrukpistool: G 110 Q Short
- Vario Power Jet
- Hogedrukslang: 5 m, PremiumFlex
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Kabeloprolling
Videos
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K Mini
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.