Compact et léger, le K Mini est aussi le plus petit parmi les nettoyeurs haute pression de Kärcher. Grâce à son format compact et à son faible poids, il se transporte et se range facilement. Ce petit concentré de puissance est idéal pour un nettoyage rapide et efficace des balcons, du mobilier de jardin et de terrasse ainsi que des vélos et des petites voitures. La prise en main se fait naturellement : le pistolet, le tube rallonge et la lance d'arrosage Vario Power se montent en quelques gestes. Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet grâce au système Quick Connect. Le flexible haute pression PremiumFlex ultra fin de 5 mètres ne s'emmêle pas et offre une flexibilité et une liberté de mouvement maximales pendant le processus de nettoyage. Une boîte à accessoires amovible permet de ranger soigneusement tous les éléments fournis. Après le nettoyage, le câble d'alimentation peut être enroulé autour du pied de l'appareil et fixé à l'aide d'une attache. Grâce à sa taille réduite, le K Mini se range avec un encombrement minimal, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.