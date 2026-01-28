Hogedrukreiniger K 4 WCM Premium
Krachtige reiniging: De K 4 WCM Premium met watergekoelde motor is perfect voor gemiddelde vervuiling op terrassen, tuinmeubelen en voertuigen. Inclusief slanghaspel.
De K 4 WCM Premium maakt indruk met een krachtige watergekoelde motor, die zich kenmerkt door een lange levensduur. De hogedrukreiniger met 6 meter lange hogedrukslang is gebouwd voor incidenteel gebruik en gemiddelde vervuiling. Dankzij de Vario Power spuitlans (VPS) en vuilfrees kunnen terrassen, tuinmeubelen en voertuigen naar behoefte worden gereinigd. De waterdruk kan nauwkeurig worden aangepast aan het specifieke object dat moet worden gereinigd door eenvoudigweg aan de VPS te draaien. Bovendien zorgt de vuilfrees met roterende puntstraal voor een succesvolle reiniging zonder compromissen, zelfs op hardnekkig vuil. Dankzij de geïntegreerde slanghaspel is de opslag van de hogedrukslang eenvoudig en kunnen alle andere accessoires ook direct bij het apparaat worden opgeborgen. Een ingebouwd waterfilter beschermt de pomp betrouwbaar tegen vuildeeltjes.
Kenmerken en voordelen
Uitstekende prestatieDe watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Slanghaspel voor gebruiksgemak.Ruimtebesparende opslag: met de praktische slanghaspel wordt de hogedrukslang optimaal beschermd en is gemakkelijk toegankelijk. Berg de slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel op een ruimtebesparende en nette manier op.
Geïntegreerde aanzuigslang voor detergentHandig en eenvoudig gebruik van reinigingsmiddelen. Kärcher reinigingsmiddelen (beschikbaar als optie) beschermen niet alleen het oppervlak dat wordt gereinigd, maar leveren ook efficiëntere en langduriger resultaten op.
Quick Connect Systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,8
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|12
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|16,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|369 x 389 x 901
Inbegrepen bij levering
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Aanzuigslang
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerde water fijnfilter
Videos
Toepassingen
- Buitenstappen
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Voor de reiniging van gezinswagens en breaks.
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Fietsen