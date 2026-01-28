De K 4 WCM Premium maakt indruk met een krachtige watergekoelde motor, die zich kenmerkt door een lange levensduur. De hogedrukreiniger met 6 meter lange hogedrukslang is gebouwd voor incidenteel gebruik en gemiddelde vervuiling. Dankzij de Vario Power spuitlans (VPS) en vuilfrees kunnen terrassen, tuinmeubelen en voertuigen naar behoefte worden gereinigd. De waterdruk kan nauwkeurig worden aangepast aan het specifieke object dat moet worden gereinigd door eenvoudigweg aan de VPS te draaien. Bovendien zorgt de vuilfrees met roterende puntstraal voor een succesvolle reiniging zonder compromissen, zelfs op hardnekkig vuil. Dankzij de geïntegreerde slanghaspel is de opslag van de hogedrukslang eenvoudig en kunnen alle andere accessoires ook direct bij het apparaat worden opgeborgen. Een ingebouwd waterfilter beschermt de pomp betrouwbaar tegen vuildeeltjes.