Nettoyeur haute pression K 4 WCM Premium
Puissant pour faire régner la propreté : le K 4 WCM équipé d'un moteur refroidi à l'eau est idéal pour les salissures d'intensité moyenne sur les terrasses, le mobilier de jardin et les voitures. Enrouleur de flexible inclus.
Le K 4 WCM Premium se distingue par un puissant moteur refroidi à l'eau qui s'illustre par sa longue durée de vie. Ce nettoyeur haute pression avec un flexible haute pression de 6 mètres a été conçu pour les utilisations occasionnelles sur les salissures de moyenne intensité. Grâce à la lance d'arrosage Vario Power (VPS) et à la rotabuse, il est possible de nettoyer les terrasses, le mobilier de jardin et les voitures en tenant compte des besoins spécifiques. La pression d'eau peut être ajustée avec précision par simple rotation de la lance VPS en fonction de l'objet à nettoyer. Et la rotabuse à jet crayon rotatif garantit un nettoyage parfaitement réussi, même en cas de salissures tenaces. Grâce à l'enrouleur de flexible intégré, le rangement du flexible haute pression devient un jeu d'enfant et tous les autres accessoires inclus se rangent également à même l'appareil. Un filtre à eau intégré protège la pompe de façon fiable des particules de saleté.
Caractéristiques et avantages
Performance exceptionnelleLe moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Enrouleur de flexible pour une prise en main aiséeToujours rangé proprement et avec un encombrement minimal : grâce à l'enrouleur de flexible pratique, le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale tout en étant à portée de main à tout moment. Rangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Flexible d'aspiration de détergent intégréUtilisation pratique et simple de détergent. Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Système Quick connect
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Débit (l/h)
|max. 420
|Rendement surfacique (m²/h)
|30
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|1,8
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|12
|Poids emballage inclus (kg)
|16,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|369 x 389 x 901
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 6 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Enrouleur de flexible haute pression intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Flexible d'aspiration
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Perron
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Appareils et outils de jardinage
- Voitures moyennes et breaks
- Motos et scooters
- Vélos