Le K 4 WCM Premium se distingue par un puissant moteur refroidi à l'eau qui s'illustre par sa longue durée de vie. Ce nettoyeur haute pression avec un flexible haute pression de 6 mètres a été conçu pour les utilisations occasionnelles sur les salissures de moyenne intensité. Grâce à la lance d'arrosage Vario Power (VPS) et à la rotabuse, il est possible de nettoyer les terrasses, le mobilier de jardin et les voitures en tenant compte des besoins spécifiques. La pression d'eau peut être ajustée avec précision par simple rotation de la lance VPS en fonction de l'objet à nettoyer. Et la rotabuse à jet crayon rotatif garantit un nettoyage parfaitement réussi, même en cas de salissures tenaces. Grâce à l'enrouleur de flexible intégré, le rangement du flexible haute pression devient un jeu d'enfant et tous les autres accessoires inclus se rangent également à même l'appareil. Un filtre à eau intégré protège la pompe de façon fiable des particules de saleté.