Hogedrukreiniger K 7 Premium Smart Control Flex
Voor meer vermogen: K 7 Premium Smart Control Flex hogedrukreiniger met PremiumFlex slang en G 180 Q Smart Control pistool voor hardnekkig vuil op terrassen, paden en auto's.
Verbind de hogedrukreiniger K 7 Premium Smart Control Flex eenvoudig via Bluetooth met de Kärcher Home & Garden-app op je smartphone – en schoonmaken wordt nog eenvoudiger en efficiënter. Want de toepassingsadviseur in de app geeft praktische tips en trucs voor veel reinigingssituaties en reinigingstaken. De app biedt ook veel andere nuttige functies, zoals montage-instructies, onderhouds- en verzorgingsinstructies en het Kärcher Serviceportaal. Een andere praktische functie is dat het apparaat een boostmodus heeft voor extra vermogen, zodat zelfs hardnekkig vuil geen probleem is. De drukniveaus kunnen op het G 180 Q Smart Control-spuitpistool met LCD-display worden ingesteld of met behulp van de toepassingsadviseur via de app naar het spuitpistool worden overgebracht – zodat er bij het schoonmaken niets mis kan gaan. Andere uitrustingsdetails zijn de 3-in-1 Multi Jet-spuitlans voor een breed scala aan toepassingen zonder dat je van spuitlans hoeft te wisselen, de PremiumFlex-hogedrukslang, het Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelsysteem, de hoogwaardige aluminium telescoopsteel en de parkeerstand voor gemakkelijk toegankelijke accessoires.
Kenmerken en voordelen
Smart Control hogedrukpistool met Boost modus en 3-in-1 Multi Jet hogedruklansHogedrukpistool met LCD-scherm en knoppen voor drukregeling of dosering van reinigingsmiddel. Inclusief boostmodus voor extra kracht om hardnekkig vuil aan te pakken. De roterende 3-in-1 Multi jet omvat drie verschillende sproeiers voor eenvoudig wisselen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
PremiumFlex hogedrukslangDe flexibele slang zorgt voor de grootste flexibiliteit en hierdoor voor een maximale bewegingsvrijheid. Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Bluetooth-verbinding voor Home & Garden-appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. De app brengt via bluetooth de optimale druk over naar de hogedrukreiniger.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
- Dankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
- De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
- Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|17,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|23
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|459 x 330 x 669
Inbegrepen bij levering
- Hogedrukpistool: G 180 Q Smart Control
- 3-in-1 Multi Jet
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Plug ’n’ Clean System
- Telescopisch handvat
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Verbinding via Bluetooth
- Bediening via app
- Slimme services en functionaliteiten in de app
Toepassingen
- Terrassen
- Hekken
- Tuinmuren en stenen muren
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Auto's
- Mobile homes
- Fietsen
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels