Verbind de hogedrukreiniger K 7 Premium Smart Control Flex eenvoudig via Bluetooth met de Kärcher Home & Garden-app op je smartphone – en schoonmaken wordt nog eenvoudiger en efficiënter. Want de toepassingsadviseur in de app geeft praktische tips en trucs voor veel reinigingssituaties en reinigingstaken. De app biedt ook veel andere nuttige functies, zoals montage-instructies, onderhouds- en verzorgingsinstructies en het Kärcher Serviceportaal. Een andere praktische functie is dat het apparaat een boostmodus heeft voor extra vermogen, zodat zelfs hardnekkig vuil geen probleem is. De drukniveaus kunnen op het G 180 Q Smart Control-spuitpistool met LCD-display worden ingesteld of met behulp van de toepassingsadviseur via de app naar het spuitpistool worden overgebracht – zodat er bij het schoonmaken niets mis kan gaan. Andere uitrustingsdetails zijn de 3-in-1 Multi Jet-spuitlans voor een breed scala aan toepassingen zonder dat je van spuitlans hoeft te wisselen, de PremiumFlex-hogedrukslang, het Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelsysteem, de hoogwaardige aluminium telescoopsteel en de parkeerstand voor gemakkelijk toegankelijke accessoires.