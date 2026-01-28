Il suffit de connecter le nettoyeur haute pression K 7 Premium Smart Control Flex à l'application Kärcher Home & Garden sur le smartphone via le Bluetooth pour bénéficier d'un nettoyage encore plus facile et plus efficace. L'assistant d'application intégré à l'application fournit en effet des conseils et astuces pratiques pour une multitude de situations de nettoyage et d'objets à nettoyer. L'application offre en outre de nombreuses autres fonctions utiles comme une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que l'accès au portail service Kärcher. Également pratique : L'appareil est doté d'un mode boost pour une puissance accrue afin que même les saletés tenaces ne soient plus un problème. Les niveaux de pression se règlent aussi bien sur le pistolet G 180 Q Smart Control avec afficheur LCD qu'à l'aide de l'assistant d'application qui les transmet au pistolet via l'application – pour que le nettoyage se passe sans problème. Autres équipements détaillés : lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1 pour des utilisations variées sans changement de lance d'arrosage, flexible haute pression PremiumFlex, système de détergent Plug ’n’ Clean, poignée télescopique en aluminium de haute qualité, position de stationnement pour des accessoires toujours à portée de main.