De Kärcher Home & Garden app verandert elke gebruiker in een reinigingsexpert - en maakt een grondiger reinigingsresultaat mogelijk met de Kärcher K 2 Power Control hogedrukreiniger. De app bevat de handige applicatieconsultant die de gebruiker bijstaat met praktische tips en tricks voor elke reinigingstaak. De app biedt ook een uitgebreide service, inclusief informatie over het apparaat, de toepassing en het Kärcher Serviceportaal. Het apparaat is uitgerust met een hogedrukpistool en 2 spuitlansen met Quick Connect-adapter. De druk kan rechtstreeks worden ingesteld op de Vario Power spuitlans - voor maximale controle bij elke reinigingstaak. Het apparaat heeft ook een in hoogte verstelbare telescopische handgreep voor comfortabel transport en opslag, een aanzuigslang voor moeiteloze toepassing van reinigingsmiddelen, handige houders voor accessoires, hogedrukpistool en kabel, evenals een 5 meter lange slang. De Autoreinigingsset bevat een wasborstel, Foam Jet en 500 ml autoshampoo.