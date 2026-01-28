Hogedrukreiniger K 2 Power Control Car & Home
Met ondersteuning van de applicatieconsultant in de app: de Kärcher K 2 Power Control hogedrukreiniger voor het reinigen van e.g. Fietsen of tuinmeubilair. Inclusief autoreinigingsset.
De Kärcher Home & Garden app verandert elke gebruiker in een reinigingsexpert - en maakt een grondiger reinigingsresultaat mogelijk met de Kärcher K 2 Power Control hogedrukreiniger. De app bevat de handige applicatieconsultant die de gebruiker bijstaat met praktische tips en tricks voor elke reinigingstaak. De app biedt ook een uitgebreide service, inclusief informatie over het apparaat, de toepassing en het Kärcher Serviceportaal. Het apparaat is uitgerust met een hogedrukpistool en 2 spuitlansen met Quick Connect-adapter. De druk kan rechtstreeks worden ingesteld op de Vario Power spuitlans - voor maximale controle bij elke reinigingstaak. Het apparaat heeft ook een in hoogte verstelbare telescopische handgreep voor comfortabel transport en opslag, een aanzuigslang voor moeiteloze toepassing van reinigingsmiddelen, handige houders voor accessoires, hogedrukpistool en kabel, evenals een 5 meter lange slang. De Autoreinigingsset bevat een wasborstel, Foam Jet en 500 ml autoshampoo.
Kenmerken en voordelen
Home & Garden app
Pistool en lansen met Quick Connect
In hoogte verstelbare telescoopsteel
Geïntegreerde zuigslang
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,4
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|246 x 280 x 586
Inbegrepen bij levering
- Car kit: Wasborstel, schuimstraal, reinigingsmiddel, autoshampoo, 0.5 l
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Click Vario Power-spuitlans
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 5 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Aanzuiging
- Telescopisch handvat
- Geïntegreerde water fijnfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels