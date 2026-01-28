L'application Kärcher Home & Garden transforme tout utilisateur en expert en nettoyage et permet un résultat de nettoyage encore plus en profondeur avec le nettoyeur haute pression Kärcher K 2 Power Control. L'application comprend un assistant d'application utile qui fournit à l'utilisateur des conseils et des astuces pratiques pour toutes les tâches de nettoyage. En outre, l'application offre un service complet, y compris des informations sur l'appareil, l'application et le portail de service Kärcher. L'appareil est équipé d'un pistolet haute pression ainsi que de 2 lances d'arrosage avec raccord Quick Connect. Le niveau de pression se règle directement sur la lance d'arrosage Click Vario Power pour un contrôle optimal lors de toutes les tâches de nettoyage. En outre, l'appareil dispose d'une poignée télescopique réglable en hauteur pour un déplacement et un rangement en tout confort, d'un flexible d'aspiration pour une application aisée des détergents, de supports pratiques pour les accessoires, le pistolet haute pression et le câble ainsi que d'un flexible de 5 mètres. Le Car Kit inclut une brosse pour décoller le voile gris, un canon à mousse assurant une bonne adhérence de la mousse et une force maximale de dissolution de la saleté ainsi qu'un flacon de shampoing voitures de 500 ml.