Hogedrukreiniger K 7 Comfort Premium Connect Facade
De K 7 Comfort Premium Connect Facade hogedrukreiniger biedt een oppervlakteprestatie van 60 m²/u met watergekoelde motor, PremiumFlex-slang en slanghaspel. Facade kit inclusief eco!Booster, spuitlansverlenging en zachte oppervlakte-wasborstel WB 60.
Met zijn duurzame, watergekoelde motor biedt de K 7 Comfort Premium Connect Facade hogedrukreiniger constante kracht voor frequente reinigingstaken, terwijl de slanghaspel met PremiumFlex-slang voor flexibiliteit zorgt. Het G 180 Q Comfort Connect spuitpistool heeft een LCD-display met 3 drukniveaus, inclusief eco!efficiency-stand en 2 reinigingsmiddelniveaus. Voor moeiteloos gebruik vermindert de COMFORT!Hold-functie de houdkracht merkbaar, terwijl de instelling van het niveau op het spuitpistool de ergonomie aanzienlijk verbetert. Inclusief Facade Kit met zachte oppervlakteborstel WB 60 en eco!Booster voor efficiënt werken en besparingen op water, energie en tijd. Het Quick Connect-systeem maakt moeiteloos aankoppelen van de hogedrukslang mogelijk, en de 4-in-1 Multi Jet spuitlans combineert 4 spuitpatronen die handig kunnen worden geselecteerd door simpelweg aan de kop van de spuitlans te draaien. Het 2-in-1 reinigingsmiddelconcept zorgt voor een optimale aanbrenging van het reinigingsmiddel afhankelijk van het toepassingsgebied. Dankzij de Bluetooth-verbinding met de Kärcher Home & Garden-app kan de druk eenvoudig via een smartphone worden ingesteld. De app biedt een behulpzame toepassingshulp en praktische tips en tricks.
Kenmerken en voordelen
Slim apparaatconcept
- Het apparaatontwerp heeft georganiseerde kabel- en slanginvoeren en -uitvoeren. Dit garandeert bewegingsvrijheid en werkruimte en maakt het hanteren van kabels en slangen in het algemeen gemakkelijker.
- Het correct uitlijnen van de apparaten met de slang- en kabelaansluitingen naar de stroom- en waterbron maakt het reinigen veel comfortabeler.
4-in-1 Multi Jet
- Vele reinigingsopties dankzij 4 verschillende sproeiers in één spuitlans.
- De lans hoeft niet te worden vervangen voor meer gemak.
PremiumFlex hogedrukslang
- De flexibele slang zorgt voor de grootste flexibiliteit en hierdoor voor een maximale bewegingsvrijheid.
- Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Slanghaspel voor comfortabel gebruik
- De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
- Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
- Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Uitstekende prestatie
- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.
Ergonomisch transport
- De telescopische handgreep met vergrendelingsmechanisme maakt eenvoudig, comfortabel en ergonomisch transport mogelijk.
- De wielen met een zachte componentenstructuur zorgen ervoor dat het apparaat gemakkelijk en moeiteloos kan worden verplaatst.
- Met de draaggreep kan het apparaat eenvoudig en ergonomisch worden opgetild.
Home & Garden app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
- Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, zijn toepassingen en ons serviceportaal.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 30% gerecycled plastic¹⁾.
- Tot 80% minder waterverbruik vergeleken met een conventionele tuinslang.²⁾
- Duurzame verpakking gemaakt van ten minste 80% gerecycled papier.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|19
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|26,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Alleen het product, alle plastic onderdelen exclusief accessoires. / ²⁾ Interne testomstandigheden: het debiet van de hogedrukreiniger is 40% van dat van een tuinslang, terwijl de reinigingstijd wordt gehalveerd. Het debiet en de daadwerkelijke water- en tijdbesparing variëren afhankelijk van de apparaatklasse, de mate van vervuiling en de locatie. / ³⁾ In de eco!efficiency-stand/-niveau wordt het waterverbruik met 30% verminderd en het energieverbruik met 35% vergeleken met de hoogste instelling (3e niveau).
Inbegrepen bij levering
- Zonne- & gevelset: K 7 (Comfort Range): eco!Booster, zachte oppervlakteborstel, enkele lansverlenging
- Spuitlansverlenging
- Reinigingsmiddelen: Universeel reinigingsmiddel RM 626, 1 l
- Hogedrukpistool: G 180 Q Connect
- 4-in-1 Multi Jet
- eco!Booster
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Drukvermindering op de spuitpistoolknop
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: 2-in-1 reinigingsmiddelconcept
- Reinigingsmiddelregeling bij schuimmondstuktoepassing
- Telescopisch handvat
- Geïntegreerde draaggreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- 2 kabelhaken: met snelwisselfunctie
- Wielen met zachte componentenstructuur
- Verbinding via Bluetooth
- Bediening via app
- Slimme services en functionaliteiten in de app
Videos
Toepassingen
- Terrassen
- Hekken
- Tuinmuren en stenen muren
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Auto's
- Mobile homes
- Fietsen
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 7 Comfort Premium Connect Facade
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.