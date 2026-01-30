Met zijn duurzame, watergekoelde motor biedt de K 7 Comfort Premium Connect Facade hogedrukreiniger constante kracht voor frequente reinigingstaken, terwijl de slanghaspel met PremiumFlex-slang voor flexibiliteit zorgt. Het G 180 Q Comfort Connect spuitpistool heeft een LCD-display met 3 drukniveaus, inclusief eco!efficiency-stand en 2 reinigingsmiddelniveaus. Voor moeiteloos gebruik vermindert de COMFORT!Hold-functie de houdkracht merkbaar, terwijl de instelling van het niveau op het spuitpistool de ergonomie aanzienlijk verbetert. Inclusief Facade Kit met zachte oppervlakteborstel WB 60 en eco!Booster voor efficiënt werken en besparingen op water, energie en tijd. Het Quick Connect-systeem maakt moeiteloos aankoppelen van de hogedrukslang mogelijk, en de 4-in-1 Multi Jet spuitlans combineert 4 spuitpatronen die handig kunnen worden geselecteerd door simpelweg aan de kop van de spuitlans te draaien. Het 2-in-1 reinigingsmiddelconcept zorgt voor een optimale aanbrenging van het reinigingsmiddel afhankelijk van het toepassingsgebied. Dankzij de Bluetooth-verbinding met de Kärcher Home & Garden-app kan de druk eenvoudig via een smartphone worden ingesteld. De app biedt een behulpzame toepassingshulp en praktische tips en tricks.