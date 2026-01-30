Le nettoyeur haute pression K 7 Comfort Premium Connect Facade, équipé d'un moteur refroidi à l'eau durable, offre une puissance constante pour les tâches de nettoyage récurrentes, tandis que l'enrouleur de flexible intégré avec flexible PremiumFlex permet une grande flexibilité. Le pistolet G 180 Q Comfort Connect dispose d'un afficheur LCD avec 3 niveaux de pression, eco!Mode et 2 modes détergent y compris. Pour une utilisation sans fatigue, la fonction COMFORT!Hold™ réduit sensiblement l'effort de maintien tandis que l'ajustement de l'inclinaison sur le pistolet améliore nettement l'ergonomie. Facade Kit inclus avec brosse grandes surfaces douce WB 60 et eco!Booster pour un travail efficace et des économies d'eau, d'énergie et de temps. Le système Quick Connect permet un raccordement facile et rapide du flexible haute pression, tandis que la lance d'arrosage Multi Jet 4 en 1 réunit 4 types de jet qui peuvent être sélectionnés aisément par simple rotation de la tête de la lance d'arrosage. Le concept de détergent 2Way!Wash™ assure une dispense optimale du détergent en fonction du domaine d'utilisation. Grâce à la connexion à l'appli Kärcher Home & Garden via Bluetooth, la pression s'ajuste facilement depuis le smartphone. L'appli fournit un assistant d'application utile ainsi que des conseils et des astuces pratiques.